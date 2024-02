La màfia intenta enverinar un sacerdot posant lleixiu al vi de missa

Un sacerdot de Sant Nicola di Pannaconi, un poble a la regió italiana de Calàbria, ha estat a prop de morir després que una part de la màfia hagués intentat assassinar-lo.

Felice Palamara, l'individu, ha alertat els seus feligresos que es mantinguessin dins de la legalitat i no s'involucressin amb la 'Ndrangheta, una de les organitzacions criminals italianes més perilloses d'Europa.

Durant la missa celebrada aquest dissabte, Palamara va detectar una olor estranya mentre consagrava l'aigua i el vi per a l'eucaristia.

És per això que va interrompre la missa dient als seus feligresos que no es trobava bé per no alarmar els feligresos i va avisar ràpidament la policia.

Un cop analitzat el vi i l'aigua, van descobrir que els calzes contenien una considerable quantitat de lleixiu, per la qual cosa s'intueix que algú havia intentat enverinar el capellà.

Aquest intent d'assassinat no ha sorprès Palamara, ja que fa un mes que es va trobar amb els vidres del cotxe destrossats i també ha rebut alguna carta anònima amb amenaça de mort.

La policia li ha assignat protecció les 24 hores del dia per prevenir qualsevol altre intent d'atemptat contra la seva vida.

Cal tenir en compte que Palamara pateix una malaltia cardíaca que podria haver contribuït a un desenllaç fatal si no hagués detectat a temps que alguna cosa anava malament durant la missa de dissabte.

Per tant, tot va quedar en un ensurt, sortosament.