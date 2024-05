Una màquina succiona un treballador i el deixa amb tres extremitats amputades

El 23 de maig passat, en una fàbrica de fusta contraxapada situada al barri de Hung Long (Vietnam), es va produir un tràgic accident que ha commocionat la comunitat local.

Un treballador de 38 anys, identificat com a Nguyen Van Luu, va patir l'amputació d'un braç i les dues cames després de ser succionat per una màquina de processament industrial.

Nguyen Van Luu estava abocant una bossa de farina a la màquina quan va passar el desastre. La farina, que es creu és utilitzada per crear una resina a base de midó per a la fabricació de fusta contraxapada, aparentment és una opció més econòmica en comparació de les resines sintètiques. En intentar abocar el contingut de la bossa, la màquina el va atrapar i el va succionar, fent-ho girar violentament i ruixant farina per tot arreu.

L'incident va ser gravat en vídeo, mostrant el moment en què Nguyen és arrossegat per la maquinària. Els seus col·legues, horroritzats, van lluitar desesperadament per apagar el dispositiu i finalment van aconseguir aturar la màquina, encara que no a temps per evitar les greus lesions de Nguyen. Després d'aturar-se la màquina, Nguyen encara es movia, tot indicant un estat crític.

Nguyen va ser traslladat d'urgència a l'Hospital General Provincial de Binh Duong amb greus lesions, incloent-hi un traumatisme cranioencefàlic a més de la pèrdua de les extremitats. La família del treballador ha declarat que no poden costejar les elevades despeses mèdiques derivades d'aquest tràgic accident.

Suport i recaptació de fons

L'empresa per a la qual treballava Nguyen ha mostrat suport a la família, ajudant amb alguns dels costos mèdics. Paral·lelament, la família ha recorregut a les xarxes socials per compartir imatges i detalls de l'estat de Nguyen en un intent per recaptar fons que cobreixin les despeses hospitalàries.

Les autoritats locals han iniciat una investigació per aclarir les circumstàncies de l'accident i determinar-ne possibles responsabilitats. La seguretat a l'entorn laboral i el manteniment adequat de la maquinària seran punts clau en aquesta investigació.

Aquest incident subratlla la importància de les mesures de seguretat industrial i l'impacte devastador que un accident pot tenir tant a la vida d'un treballador com a la família. La comunitat espera que Nguyen rebi l'atenció mèdica necessària i que es prenguin mesures preventives per evitar futurs accidents al lloc de treball.