Una mare llança la seva filla des de l'últim pis per salvar-la d'un incendi

Una dona es va veure obligada a prendre una decisió basada en la pura supervivència, tot i que el resultat podia ser fatal de qualsevol de les dues maneres.

La mare de dos fills es va veure obligada a llançar-ne un per la ventada del segon pis per salvar-lo d'un incendi que calcinava casa seva.

Inas Himedan, una dona de 33 anys de Huddersfield (Anglaterra), es va despertar dimecres passat al matí i va trobar un incendi que envoltava la residència familiar.

En un intent esquinçador per salvar la família, no li va quedar més remei que llançar un dels seus fills per la finestra de l'últim pis. El seu marit, Yousef Khaled, esperava a baix perquè ja havia saltat prèviament amb la seva filla.

En última instància, va ser Inas qui va saltar des del mateix pis fins a terra mentre un fum espès omplia l'apartament. Afortunadament, la dona, el seu marit i les dues nenes van aconseguir escapar-se de l'incendi pràcticament il·lesos.

El seu veí, un home de 52 anys que vivia al pis de baix, no va poder sobreviure a l'incendi.

Un profund trauma

Tot i haver sobreviscut a aquesta experiència, la dona ha quedat traumatitzada. "No puc dormir, no puc menjar, no puc deixar de recordar-ho. Què passaria si no em despertés? Podríem haver perdut la vida, els meus fills podrien haver estat cendres", explicava a Yorkshire Live.

"Em vaig despertar després d'escoltar un soroll, al principi vaig pensar que era el meu marit a la cuina. En aquell moment no vaig oler cap fum, així que no sé per què, però em vaig aixecar per anar a comprovar-ho. Va ser llavors quan tot va esclatar", afegeix.

La porta principal estava en flames i no tenien més manera d'escapar-se que per la finestra.

"El meu marit va agafar la nostra filla gran i va saltar. Després vaig agafar la meva filla petita i la vaig llançar per la finestra cap a ell, ni tan sols sabia on ni com va aterrar i vaig saltar darrere d'ella i després tots vam córrer", detallava.

Per part seva, la policia de West Yorkshire ha detingut un home en relació amb l'incendi.

Prèviament al foc, la família havia de mudar-se a una propietat municipal a causa del comportament antisocial que patien a l'àrea. Inas va dir que el seu cotxe, un Fiat Punto negro, va ser robat la mateixa nit de l'incendi i que el cotxe de Yousef, que necessita per a la seva feina com a repartidor de menjar, també va acabar danyat.