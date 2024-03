El Marroc intercepta 165 migrants en una embarcació amb rumb a les Canàries

Les Forces Armades marroquines han informat aquest dissabte de la intercepció d'una embarcació que transportava 165 migrants i que es dirigia a les illes Canàries. A l'embarcació hi havia quatre cadàvers.

Els migrants, d'origen subsaharià, van sortir el 6 de març passat i van ser interceptats divendres per una patrullera d'alta mar de l'Armada marroquina a uns 260 quilòmetres al sud-oest de la ciutat de Dajla, segons recull l'agència de notícies oficial marroquina, MAP .

Els migrants han rebut l'atenció necessària a bord de la patrullera marroquina abans de ser tornats al port de Dajla i lliurats a la Gendarmeria per a tràmits administratius.

Els quatre cossos han estat traslladats al dipòsit de cadàvers de l'Hospital Hassan II de Dajla.

La problemàtica de les pasteres entre el Marroc i Espanya

En els darrers anys, els fluxos de pasteres amb migrants que parteixen del Marroc cap a les Canàries i altres zones espanyoles han arribat a xifres preocupants. Per exemple, el 2020, es va registrar un augment dràstic en l'arribada de migrants a les Canàries per aquesta via, amb més de 23.000 persones arribant a les costes canàries en pasteres, cosa que va representar un increment del 756% en comparació de l'any anterior.

Aquest augment ha desbordat els recursos de les autoritats espanyoles i ha generat una crisi humanitària a la regió, amb capacitat d'acollida desbordada i condicions precàries per als migrants. La situació també ha plantejat desafiaments polítics i diplomàtics, així com preguntes urgents sobre com abordar de manera efectiva aquesta problemàtica, tant en termes de gestió fronterera com de cooperació internacional per abordar les causes subjacents de la migració.