Mata la seva mare i conviu amb el seu cadàver durant quatre mesos a València

Una noia de 22 anys ha reconegut que va matar la seva mare l'abril del 2020, quan tenia 18 anys, en un habitatge on residia a la localitat valenciana de l'Alcúdia de Crespins, després d'ordir un pla amb la seva parella. Era un moment en què hi havia restriccions sanitàries com a conseqüència de la Covid-19 i tots dos van conviure amb el cadàver de la víctima durant una mica més de quatre mesos.

L'acusada ha afirmat que va ser la seva parella qui va començar amb l'agressió encara que ha reconegut que finalment ella va agafar un ganivet i li va clavar a la seva mare al coll: "Vaig entrar en xoc. No sabia què fer. Ell em deia 'fes-ho, fes-ho, fes-ho' i, al final, ho vaig fer”, ha relatat.

La noia s'enfronta a una pena, segons li reclama el ministeri fiscal i l'acusació particular --representa un altre fill de la víctima--, de 30 anys de presó pels delictes d'assassinat i robatori amb violència a casa habitada amb la circumstància agreujant de parentiu, a més a més del pagament d'una indemnització de 80.000 euros. La defensa difereix dels fets narrats per les acusacions.

En aquesta causa també hi havia un altre acusat, el Novio de la noia, de 17 anys en el moment del crim. Com que era menor ja va ser jutjat i condemnat per un Jutjat de Menors a la pena d'internament.

Els fets es remunten a l'1 d'abril del 2020 en un habitatge de l'Alcúdia de Crespins on residien la víctima i l'acusada, de nacionalitat búlgara. En un moment determinat, la jove, juntament amb la seva parella sentimental, van urdir un pla per acabar amb la vida de la mare.

La jove, visiblement emocionada durant la vista i asseguda al costat de les seves lletrades, havia tingut diversos desacords amb la seva mare. Va acordar amb el seu xicot matar la mare per poder estar junts i fer front als deutes d'ell per drogoaddicció.

Aquell dia 1 d'abril, el novio va anar a la vivenda de la víctima amb un ganivet i tres barres de pa --aquestes últimes les portava per justificar, si li parava la policia, que havia sortit al carrer a comprar-les, cosa que sí que estava permès en aquell moment de pandèmia amb nombroses restriccions--

Un cop va arribar al portal de l'edifici, el novio va avisar la noia perquè obrís la porta i va pujar. A l'interior de l'habitatge, va agafar una ampolla d'amoníac i va ruixar la víctima, que estava estirada al sofà. Seguidament, li va colpejar al cap i li va clavar dues punyalades. La dona es va poder aixecar i es va dirigir malferida cap al passadís, on va caure a terra. En aquell instant, el Novio va tornar a agafar un altre ganivet de la cuina i el va tornar a colpejar al cap. La filla, posteriorment, li va clavar també diverses ganivetades i va acabar amb la seva vida.

La dona va morir com a conseqüència d'un xoc amb perforació del cor. Els joves hi van deixar el seu cadàver, li van robar dues targetes de crèdit i se'n van anar al caixer per treure diners. En total li van robar 6.200 euros entre l'1 d'abril i el 4 de juny.

Els acusats van conviure amb el cadàver de la víctima a la vivenda durant una mica més de quatre mesos, fins al 20 d'agost del 2020, quan la Guàrdia Civil va entrar a fer un registre a la casa després de la denúncia interposada per diverses persones de l'entorn dels joves. En aquell moment la noia tenia intactes les seves capacitats volitives, és a dir, que no presentava anomalies mentals.

Maltractament i discussions

La jove, que fa quatre anys que és a la presó i ha mostrat el seu desig d'explicar el que va passar aquell dia, ha manifestat que convivia amb la seva mare des que es va divorciar del seu pare el 2014. Quatre anys més tard, el 2018, va començar una relació amb l'altre acusat, sobre el qual ha dit que "al principi tot era molt bonic" però després el maltractava. "Jo els ho permetia perquè pensava que ho feia pel meu bé", ha postil·lat.

Ha indicat que a la seva mare li semblava malament la relació perquè veia “insults, amenaces i burles”. "A ella li semblava malament que passés aquesta situació i sempre eren discussions", ha asseverat després de reconèixer que consumia en aquells moments cocaïna, speed i marihuana. Aleshores, la jove ha asseverat que el seu xicot va començar a planificar la mort del seu pare perquè "discutien molt". El dia 1 d'abril es va presentar a casa i va ruixar la mare amb amoníac. "Sabia el que faria, sabia que la mataria", ha assenyalat

Després d'això, la noia ha explicat que va agafar el gos i se'n va anar al bany. "Vaig intentar marcar el '112' però no tenia valor i per a mi ell era el primer. Em vaig espantar. Estava despistada. Trucaria al '112' perquè s'escoltaven els cops i com la meva mare lluitava. Vaig entrar en xoc", ha descrit .

I ha afegit: "D'una banda vaig voler salvar la meva mare i, de l'altra, hi vaig pensar molt més". En sortir del bany es va trobar amb la seva mare estirada a terra plena de sang: "Ell va començar a dir-me que havia de fer alguna cosa. Em va donar un ganivet i jo anava i no anava; anava i no anava ja la tercera vaig anar i li vaig tallar al coll", ha narrat.

"No sé si la meva mare estava viva. No sé com estava. Per mi sí que estava viva perquè escoltava com agonitzava a través de la boca amb la sang i tot això. Ell em deia 'fes-ho, fes-ho, fes-ho' mentre jo donava voltes per la cuina i m'ho pensava i, al final, ho vaig fer”. No recorda si sa mare li va dir alguna cosa aleshores.

Seguidament, la seva parella el va abraçar "fort", va agafar el ganivet i el va tirar: "Em va dir que ja estava i que els maltractaments ja no els tornaria a tenir. Deixem la meva mare al passadís fins al dia que la Guàrdia Civil va venir a casa", ha afirmat. També van agafar les targetes del banc i van treure uns 6.200 euros en total. Ella va posar el PIN.

Preguntada pel motiu pel qual no van fer res amb el cos sense vida de la víctima, ha respost: "No tenia valor. Jo vaig netejar la sang i el sofà i vaig començar a llençar els ganivets per diferents llocs d'escombraries. Ho vaig llençar tot" . "Estic molt penedit i demano perdó", ha assenyalat per concloure la seva declaració.