Maten a trets el germà de Begoña Villacís

per Redacció CatalunyaPress

L'home que ha mort aquest migdia tirotejat per un individu dins del vehicle és Borja Villacís, de 41 anys, germà de l'exvicealcaldessa de Madrid Begoña Villacís, segons ha pogut saber Catalunya Press a través de fonts de la investigació. La policia té acordonada la zona on hi ha hagut el crim i està buscant els autors del tiroteig, que segueixen armats.

Els fets han passat cap a les 12.30 hores a la carretera de Fuencarral a Alcobendas, als quilòmetres 6 de la M-612 del terme municipal de Madrid. Després dels trets, han arribat al lloc sanitaris del Samur-Protecció Civil, que han atès un home espanyol de 41 anys, i els han practicat maniobres de reanimació cardiopulmonar. Però finalment han confirmat que ja havia mort per ferides d'arma de foc.

Fins al lloc hi han arribat una gran quantitat de policies, entre ells agents de la Policia Científica i del grup V d'Homicidis de la Policia Nacional de Madrid.

Segons veïns i treballadors de la zona, 50 agents i una vintena de furgonetes han arribat a la zona buscant una persona en un descampat. També han desplegat l'helicòpter i un dron. Els agents han preguntat als responsables d'un hotel proper.

La policia busca dues persones com a autores del tiroteig, segons han informat, i podrien seguir armats en aquests moments.

A més, també s'ha notificat que hi ha un ferit, que de moment no se sap si és un dels autors del crim o un acompanyant de Villacís. Es desconeix la gravetat de les ferides i està ingressat a la Fundació Jiménez Díaz.

Així s'ha produït l'assassinat

Segons les primeres informacions, els autors del crim han abordat el vehicle del germà de Begoña Villacís al quilòmetre 6 de la M-612. Un dels assassins ha tret una pistola i ha disparat contra el tòrax i el cap de Borja, provocant ferides mortals.

Borja Villacís va ser detingut, com a membre del grup radical Ultrasur, fa 20 anys, per apallissar un jove a Moncloa. Però de moment es desconeixen altres possibles antecedents.