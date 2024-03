El misteri de Madeleine McCann: revelacions sobre el principal sospitós

La desaparició de Madeleine McCann, la nena de tres anys que va commocionar el món el 2007 mentre estava de vacances amb la seva família a Portugal, continua sent un dels casos més impactants i enigmàtics de la història.

Mentre els seus pares sopaven en un restaurant al sud del país, la nena va desaparèixer sense deixar rastre.

Les investigacions han estat plenes de teories i conjectures, però un nom ha sorgit repetidament com el principal sospitós: Christian Brueckner.

Ara, el diari britànic 'Daily Mail' ha revelat nous detalls sobre la possible implicació de Brueckner en aquest cas.

Segons Ken Ralphs, un expatriat britànic que coneixia Brueckner per aquell temps, el sospitós treballava al bar de tapes Ocean Club, freqüentat pels pares de Madeleine.

Ralphs afirma que Brueckner hauria conspirat amb un altre individu per segrestar la nena i vendre-la a una parella sense fills.

Tot i això, la intensa atenció mediàtica que va envoltar el cas hauria fet que els segrestadors es posessin nerviosos i prenguessin una decisió fatal.

Tot i les investigacions i l'atenció internacional, Brueckner mai no ha estat acusat formalment en relació amb la desaparició de Madeleine.

El 2020, els fiscals alemanys ho van assenyalar com el principal sospitós, però fins ara no s'han presentat càrrecs concrets en contra per aquest cas. Brueckner, per part seva, nega qualsevol implicació en la desaparició de la nena.

És important destacar que Brueckner actualment compleix una condemna de set anys de presó per la violació d'una turista nord-americana a Portugal, i enfronta múltiples acusacions addicionals per delictes sexuals greus en contra.