Mor un actor de Pirates del Carib després de ser mossegat per un tauró mentre surfejava

per Helena Celma

L'actor nord-americà Tamayo Perry, conegut per la seva participació a la saga Pirates del Carib, ha mort després de patir l'atac d'un tauró mentre practicava surf a Hawaii. L'accident va tenir lloc diumenge a la tarda, segons van confirmar els serveis d'emergència d'Honolulú en una conferència de premsa.

Els rescatistes van rebre una trucada d'emergència des de la platja de Malaekahana cap a les 13.00 hores, hora local, però no van poder fer res per salvar la seva vida i els paramèdics van declarar la seva mort després de ser traslladat a la riba en una moto aquàtica.

Nascut a l'illa hawaiana d'Oahu fa 49 anys, Perry feia més d'una dècada que practicava surf de forma professional. En un anunci d'Oahu Surfing Experience, on va ser instructor, va descriure les seves experiències a "l'onada més mortífera del món". "Aquest humil noi illenc pot competir amb els millors del món", va escriure Perry, mostrant el seu amor i dedicació a l'esport.

Perry també va confessar que fa uns quants anys va estar involucrat en "un estrany accident que es va convertir en una experiència gairebé fatal". Tot i que no va donar més detalls sobre el succés, va apuntar que havia passat a causa de la "falta de consciència" d'una altra persona. La seva vida va estar marcada per l'aventura i el risc, tant a la seva carrera actoral com a la seva passió pel surf.

L'alcalde d'Honolulu, Rick Blangiardi, va expressar el seu pesar, qualificant la mort de Perry com a "tràgica pèrdua". A la conferència de premsa, Blangiardi va afirmar que "Tamayo era un llegendari i molt respectat home de mar; va créixer aquí i era un gran membre del nostre equip de seguretat oceànica".

Cursa al Cinema

Perry va interpretar un dels bucaners a “Pirates del Carib: Navegant a Aigües Misterioses”, la quarta pel·lícula de la famosa franquícia. En aquest film del 2011, Penélope Cruz i Geoffrey Rush van acompanyar Johnny Depp en el seu icònic rol de l'excèntric pirata Capità Jack Sparrow.

A més de la seva participació a "Pirates del Carib", Perry va tenir papers en sèries com "Lost" ("Perduts"), "Hawaii 5-0", "Al Filo de las Olas", ia la seqüela de "Los Angeles" de Charlie: Al Límit". També va aparèixer en un conegut anunci de Coca-Cola.