Mor un conductor a la carretera de Sallent

per Redacció CatalunyaPress

El conductor d'un turisme ha mort aquest diumenge cap a les 17.20 hores a la C-25 a Sallent (Barcelona), informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.

Per causes que s'investiguen, el remolc d'un altre vehicle ha perdut una roda que ha impactat contra el turisme, que anava en sentit contrari al quilòmetre 143 de la via.

Ja són 17 els morts per accident de trànsit aquest any a la xarxa interurbana catalana, segons dades provisionals.