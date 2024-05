Mor una dona que va caure al riu mentre bevia a la riba després de ser acomiadada

per Redacció CatalunyaPress

La troballa del cos d'una dona en un riu, 21 dies després de la desaparició, ha portat un forense a concloure que probablement es va relliscar i va caure a l'aigua després d'haver estat bevent al costat de la riba.

Lucy Charles, de 39 anys, havia perdut recentment la feina en un pub quan va desaparèixer el 22 de desembre a Bangor-on-Dee, a prop de Wrexham (Gal·les). El seu cos va ser trobat al riu Dee el 12 de gener.

Dijous, el forense John Gittins a Ruthin, Gal·les del Nord, va dictaminar que la mort de Charles va ser producte de la mala sort. "Havent estat asseguda a la riba del riu prenent una copa, es va relliscar a l'aigua i lamentablement va perdre la vida", va assenyalar Gittins. La causa de la mort va ser immersió en aigua i intoxicació aguda per alcohol.

Tot i que la seva parella va suggerir a la policia que podria haver estat un acte deliberat, no hi va haver proves que ho confirmessin, descartant-se el suïcidi. "L'escenari més probable és que, mentre estava asseguda a la vora del riu prenent una copa, es va relliscar i va caure a l'aigua. El nivell d'alcohol al seu organisme podria haver estat un factor", va explicar el forense.

Gittins va oferir el seu condol a la família de Charles, que a més de la pèrdua, va patir l'"agonia addicional" de la seva desaparició. La investigació va revelar que Charles va ser captada per càmeres de seguretat caminant pel pub Royal Oak a Bangor-on-Dee el 22 de desembre, vestint un tabard groc d'alta visibilitat sobre el seu abric.

Havia creuat un pont sobre el riu i, el dia de Nadal, es van trobar la bossa, una ampolla de vi blanc buida i una ampolla de vodka mig plena. Un dependent d'una botiga local va esmentar que Charles li havia dit que n'estava "farta".

La policia del nord de Gal·les, representada per la DC Danielle Craig, va suggerir que Charles havia pres un sender conegut com a "Riverside Walk", on es van trobar les seves pertinences. Les condicions climàtiques eren adverses, amb pluges intenses i terreny relliscós, cosa que podria haver contribuït a la seva caiguda i arrossegament pel corrent.

La recerca de Charles va incloure helicòpters, drones i gossos. El 12 de gener, un agent de l'equip regional de recerca submarina va trobar el cos a gairebé cinc quilòmetres del lloc on es pensava que havia caigut a l'aigua. El patòleg Dr. Huyam Abdalsalam va concloure que no hi havia lesions que poguessin haver causat la seva mort.