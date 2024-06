Mor electrocutat per un llamp mentre advertia sobre l'arribada d'una tempesta

Patrick Dispoto era a Seaside Park Beach a Nova Jersey amb la seva nòvia Ruth Fussell diumenge quan es van adonar que la tempesta s'acostava.

La parella va tornar a la seva interlocutòria, però Patrick, de 59 anys, li va dir a Ruth que esperés a la interlocutòria mentre ell tornava a la platja per advertir altres persones sobre la tempesta que s'apropava, malgrat les protestes de Ruth.

Després d'uns 15 minuts i diverses trucades telefòniques, Ruth va tornar a la platja on va trobar Patrick inconscient amb un estrany aturat amb ell.

Els paramèdics van fer-li reanimació cardiopulmonar abans de traslladar-lo d'urgència a l'hospital, on després va ser declarat mort.

El sergent de policia de Seaside Park, Andrew Casole, va confirmar que Patrick va morir per "mort accidental causada per l'impacte d'un llamp".

Segons Ruth, les darreres paraules del seu marit van ser: "Ja torno". Ella va contestar: "no has de tornar enrere", a la qual cosa ell va replicar: “Només els advertiré a aquests nens perquè el cel s'obrirà. Només advertiré aquests nens... un minut”. Ella li va tornar a dir que no s'allunyés, però no va servir de res.

El va tornar a trobar estès a terra: "Ell[l'estrany]estava dient: “Ajuda, ajuda, 911”. Li vaig administrar respiració boca a boca i la dona del tipus li estava fent compressions al pit", relata Ruth.

La dona ha volgut deixar clar que Patrick mai no va deixar passar l'oportunitat de facilitar la vida a altres persones, i va afegir: "Per això, el seu últim acte d'heroisme va ser el seu màxim exponent, i aquest és el meu Patrick Dispoto".

Segons el Consell Nacional de Seguretat contra Rajos, aquesta és la tercera mort per raigs als Estats Units aquest any i la primera mort a Nova Jersey des de 2021, quan un salvavides va ser aconseguit i va morir en una platja de South Seaside Park.

Des del 2006, Nova Jersey ha tingut 16 morts per llamps, cinc a les platges.

Tres dies després de la mort de Patrick, Seaside Park va instal·lar un sistema d'advertència de raigs, però un administrador del districte va emfatitzar que no s'havia instal·lat en resposta a la seva mort, dient que el sistema s'havia comprat a l'abril i que la instal·lació estava programada per dimecres.