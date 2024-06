Mor un motorista en caure a la C-15 a Vilanova i la Geltrú

per Redacció CatalunyaPress

Un motorista ha mort aquest dijous a la tarda al caure a la carretera C-15 a l'alçada de Vilanova i la Geltrú quan conduïa en direcció Vilafranca del Penedès (Barcelona).

Els serveis d'emergències han rebut l'avís a les 15.13 i s'han activat dues patrulles de Mossos d'Esquadra, dues dotacions de Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.

S'investiguen les causes de la caiguda i amb aquesta mort sumen 54 les víctimes mortals en accidents a les carreteres catalanes aquest any.

Més successos a Catalunya...

Un mort i un ferit greu en un tiroteig en un polígon de Riudellots de la Selva

Una persona ha mort i una altra ha resultat ferida greu després d'una baralla i un tiroteig entre dos grups aquest dijous al polígon industrial de Riudellots de la Selva (Girona).

Fonts dels Mossos d'Esquadra han informat que els fets han passat aquest dijous a les 14 hores a l'avinguda Mas Vilà, quan s'han barallat dos grups d'unes cinc persones cadascun.

Una persona ha resultat ferida molt greu i finalment ha mort per una ferida de bala, mentre que un altre ha resultat ferit greu i traslladat a l'Hospital Josep Trueta.

La resta de les persones involucrades a la baralla i el tiroteig han fugit en un o dos cotxes, segons les mateixes fonts.

La policia catalana ha obert una investigació per aclarir els fets.

Detinguda una dona per presumptes robatoris amb violència a domicilis de gent gran a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona amb 24 antecedents delictius després de fer 7 furts amb violència a cases de gent gran a Barcelona, informen en un comunicat aquest dijous.

Els agents van detenir la presumpta delinqüent el 7 de juny passat després d'un operatiu realitzat al districte de Sant Martí (Barcelona) on la dona feia la majoria dels seus furts.

La suposada lladre trucava a la porta de les víctimes demanant diners per als seus fills i si es trobava amb un avi l'atacava per treure-li qualsevol objecte de valor: especialment buscava or o diners en efectiu.

A més del districte de Sant Martí (Barcelona) la dona també va fer robatoris amb violència a Sant Adrià de Besòs (Barcelona) on va utilitzar una xeringa per amenaçar.

Les víctimes eren d'edat avançada: un home de 83 anys, una dona de 82, una de 80 i dues de 78 eren les de més edat en un total de set persones assaltades per la suposada autora dels robatoris que des del 9 de juny és a disposició del jutjat de guàrdia de Badalona (Barcelona).