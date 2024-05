Mor un nen després de ser atropellat per una moto que va fugir a Macael

per Helena Celma

Un menor de set anys ha mort aquest dijous a la tarda al municipi almerienc de Macael després d'haver estat atropellat per una motocicleta a l'Avinguda Paco Cosentino, el conductor del qual ha estat detingut hores després, ja que després dels fets es va escapolir del lloc del sinistre.

Fonts del servei unificat d'emergències 112 Andalusia han indicat que es va rebre un avís a les 20.10 hores en què s'alerta de l'accident en què el conductor d'una motocicleta ha atropellat un menor.

Així, es va donar avís a la Policia Local i als serveis sanitaris, que van traslladar el menor en estat d'inconsciència fins a l'Hospital La Immaculada d'Huércal-Overa, on va morir poques hores després de no aconseguir sobreposar-se de les seves greus ferides.

Per la seva banda, la policia va aconseguir localitzar el presumpte autor de l'atropellament, d'origen estranger, unes quatre hores després i practicar-ne la detenció durant aquesta matinada, de manera que roman a dependències policials mentre s'instrueixen diligències abans de ser posat a disposició judicial, segons han indicat diferents fonts de la investigació.

Segons ha informat Diario de Almería, el jove conductor va estar conduint amb molt poca prudència un ciclomotor de 49 cc durant tota la tarda. Va estar fent cavallets i avançaments temeraris a l'avinguda Paco Cosentino, que és precisament una de les zones més concorregudes pels veïns i veïnes.

De moment no se sap què va passar perquè acabés atropellant-lo, però la veritat és que va impactar amb ell i el nen de set anys va ser traslladat en una ambulància cap a l'hospital, però no van poder fer res per salvar la vida.

L'alcalde de Macael, Raúl Martínez Requejo, ha decretat un dia de dol oficial per la mort del menor i ha expressat en nom de tot el municipi el seu condol i solidaritat amb la família.

Així mateix, s'ha convidat els veïns a guardar un minut de silenci, a la porta de l'ajuntament, divendres a les 12 hores en record del nen i la solidaritat amb la família. Així ho han decretat en una publicació de Facebook.