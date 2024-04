Mor ofegat un adolescent en un gorg de Sant Fruitós de Bages (Barcelona)

Un menor que es banyava als Tres Salts del Llobregat, a Sant Fruitós de Bages (Barcelona), ha mort aquest divendres a mig matí al no poder sortir de l'aigua.

Els Bombers de la Generalitat han rescatat el cadàver a les 12.30 després de rebre l'avís a les 11.20 que una persona havia entrat a l'aigua però no havia sortit.

Com que baixava força corrent d'aigua, submarinistes del GRAE Subaquàtic han buscat a la zona, on hi havia fins a 5 metres de profunditat, i també han buscat a la zona superficial de la làmina d'aigua.

El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) no ha pogut reanimar el noi després del rescat. Al lloc han assistit també efectius del Grup d'Emergències Mèdiques (GEM) de Bombers per assistir psicològicament els professionals que han hagut de bregar amb el rescat.

Rècord d'ofegaments el 2024

Les 33 morts per ofegament no intencional ocorregudes als espais aquàtics espanyols al febrer situen el del 2024 el segon mes de l'any amb més morts els deu últims anys, la totalitat de la sèrie històrica registrada per l'Informe Nacional d'Ofegaments (INA) , l'única estadística diària d'aquest tipus d'incidències que des del 2015 elabora la Reial Federació Espanyola de Salvament i Socorrisme.

Fins ara, febrer del 2016 havia estat el que més morts per aquesta causa n'havia tingut, 20. Aquest any es col·loca, a més, com la segona pitjor arrencada de la sèrie històrica de l'INA, amb 52 morts els dos primers de l'any, després , precisament, 2016, que al gener i febrer d'aquell any es van comptabilitzar 53 pèrdues de vides humanes als espais aquàtics espanyols. També el 2017 es van donar 52 defuncions entre gener i febrer.

A més, les 33 morts de febrer marquen una alça el 2024, en augmentar en catorze les morts respecte al gener, mentre que el 2023 la propensió va ser contrària. Entre aquests dos mesos van baixar de 22 a 10.

Si es comparen les dades del febrer del 2023 i del 2024, la dada multiplica per més de tres les víctimes mortals als espais aquàtics d'Espanya, en passar de 10 a 33.