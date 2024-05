Mor ofegat un home mentre col·locava les boies en una platja de Begur

Accident laboral amb conseqüència fatal. Un home de 23 anys va morir ofegat dimecres 15 de maig passat en un sinistre mentre col·locava boies a la platja de Sa Riera a Begur (Baix Empordà).

Els fets van tenir lloc cap a les 6 de la tarda, i fonts de la Guàrdia Civil han apuntat a Europa Press que s'ha pogut quedar enganxat mentre duia a terme l'apnea per col·locar-hi una d'aquestes boies.

El seu company, que l'esperava a l'embarcació, es va adonar de la tardança, després que passés més temps submergit del normal, i va ser l'alerta.

El noi ha estat portat a la platja, on els serveis d'emergència van intentar reanimar-lo sense èxit, mentre que el seu company va necessitar ser traslladat a l'Hospital de Palamós (també al Baix Empordà) després d'haver patit un atac d'ansietat.

D'altra banda, s'ha fet càrrec del cas la unitat de policia judicial de la Guàrdia Civil de Girona.

Més de 208.000 accidents laborals el 2023

Aquest és, doncs, un cas d'accident laboral, cosa que continua preocupant i omplint titulars de forma periòdica.

Catalunya va tancar l'any 2023 amb una xifra d'aquests sinistres superior als 208.000, el 55% dels quals van requerir que la persona afectada demanés la baixa.

Del total d'accidents laborals més d'un centenar van acabar amb la mort de la víctima. Tot i això, en aquesta xifra hi ha discrepàncies; segons sindicats, com CCOO, van ser 120 les morts en accidents laborals els 365 dies de l'any passat.

La xifra sorgeix en contemplar els accidents de treball mortals com aquells en què l'empleat mor de manera immediata o en el termini d'un any des que va tenir lloc l'incident, una fórmula utilitzada pel Govern i la Unió Europea (UE).

En canvi, l'Observatori del Treball va apuntar que van ser 103 els morts en aquest tipus d'accidents, apuntant que la xifra havia pujat respecte de l'any anterior.

Sigui com sigui, tots dos van aprofitar la presentació d'aquestes dades per reclamar a les empreses més prevenció per eradicar les morts, així com eliminar la crítica a les baixes.