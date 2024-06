Mor el policia que va rebre una punyalada divendres passat a Mannheim (Alemanya)

per Redacció CatalunyaPress

L'agent de la Policia de 29 anys agredit divendres amb un ganivet a Mannheim, a Alemanya, ha mort aquest diumenge a causa de la gravetat de les ferides.

La Fiscalia de Karlsruhe ha informat de la mort de l'agent, sotmès a una cirurgia d'emergència i en coma induït des d'aleshores, fins que finalment ha mort diumenge a la tarda, segons recull la televisió pública alemanya ARD.

L'atac es va produir a la plaça del mercat de Mannheim a mans d'un individu que va apunyalar diverses vegades el policia. Al vídeo es va poder veure com l'individu apareix i ataca un home amb un ganivet. Seguidament, l'agressor apunyala un agent de policia i el fereix al cap, fins que finalment acaba sent neutralitzat per un tret del cos policial.

L'agressor és un home de 25 anys d'origen afganès que va arribar fa deu anys al país i que va rebre un xut durant l'incident, i per això encara no ha pogut ser interrogat. Està casat, té dos fills i viu a Heppenheim, a Hesse. A l'atac van resultar ferits sis homes, inclòs l'agent ara mort, en el marc d'un acte del moviment antiislamista Pax Europa.

El canceller alemany, Olaf Scholz ha manifestat el seu pesar per la mort del "valent" policia com a conseqüència del "terrible" atac de Mannheim. "El seu compromís amb la nostra seguretat es mereix el reconeixement més alt. En aquestes hores amargues penso en la seva família i en tots els que el ploren", ha afirmat en un missatge publicat a la xarxa social X.

El Sindicat de la Policia Alemanya ha condemnat el "brutal i inhumà" atac contra l'agent, en paraules del portaveu regional Ralf Kusterer.

El moviment antiislamista Pax Europa està liderat per Michael Johannes Stürzenberger. L'activista contra l'islamisme polític s'ha anat fent cada cop més conegut a Alemanya, gràcies a la seva presidència del partit populista Die Freiheit (La Llibertat) , que es va dissoldre el 2016. A més, també té un bloc qualificat com a antiislàmic.

Stürzenberger ha estat condemnat diverses vegades per diferents motius, incloent insults, menyspreu i menyspreu cap als ensenyaments religiosos, presumpte odi cap a persones i l'ús indegut de plaques de matrícula.