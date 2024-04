Mor un rider de 29 anys en ser atropellat per un taxi a Madrid

Un repartidor de menjar a domicili de 29 anys ha mort aquest dissabte a la matinada al ser atropellat per un taxista quan circulava amb bicicleta per l'Avinguda Ciutat de Barcelona de Madrid, segons ha informat a Europa Press un portaveu d'Emergències Madrid.

Els fets han passat minuts abans de les 5 hores a l'altura del número 194 de l'esmentada via quan, per causes que estan sent investigades, el taxi ha arribat per darrere de la bicicleta.

Com a conseqüència del fort impacte, el jove ha patit un traumatisme cranioencefàlic sever, traumatisme pèlvic i possiblement abdominal i en extremitats.

Sanitaris del Samur-Protecció Civil li han practicat les maniobres de reanimació cardiopulmonar avançada, RCP, durant més de mitja hora, tot i que finalment només n'han pogut confirmar la mort.

Una psicòloga del Samur-Protecció Civil s'ha encarregat de comunicar la mort als familiars del jove. Al lloc també hi han acudit agents de la Policia Municipal, que han realitzat les proves d'alcoholèmia i drogues al taxista, amb resultat negatiu, han indicat a Europa Press fonts policials.

Així mateix, els efectius d'aquest cos policial s'han fet càrrec de la investigació d'aquesta col·lisió per abast per intentar determinar com s'han produït els fets.