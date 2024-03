per Redacció CatalunyaPress

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home que aquest divendres va caure d'un vuitè pis mentre rehabilitava la façana d'un edifici al districte barceloní de Nou Barris.

Els fets han passat cap a les 10.30 d'aquest divendres en una finca del carrer Villalba dels Arcs quan, per causes que encara no se saben, l'home "es va precipitar", informen fonts policials a Europa Press.

La policia catalana s'encarrega de la investigació com a "accident laboral".