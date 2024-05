Mor un turista de 20 anys després de caure des d'un segon pis d'un hotel a Palma

Un noi de 20 anys ha mort aquest dilluns al matí després d'haver-se precipitat des del segon pis d'un hotel situat al carrer Amilcar, de Platja de Palma. El succés ha tingut lloc cap a les 08.07 hores d'aquest dilluns, i, segons sembla, el jove estava sota els efectes de l'alcohol.

El fenomen del balconing, que involucra turistes que es llancen des de balcons d'hotels o cauen accidentalment, ha estat una preocupació persistent a Espanya, especialment en destinacions turístiques populars com Palma de Mallorca. Aquesta pràctica irresponsable, sovint associada amb el consum excessiu d'alcohol i els comportaments de risc, ha resultat en nombroses lesions greus i fins i tot morts entre els visitants estrangers, com en aquest cas.

En molts casos, els turistes es veuen involucrats en situacions de balconing a causa de la manca de consciència sobre els perills involucrats i una percepció errònia que és una activitat emocionant o una forma de diversió. No obstant això, la realitat és que llançar-se o caure des d'altures significatives pot tenir conseqüències devastadores per a la salut i la seguretat dels individus, així com per a les famílies i els amics.

Les autoritats locals i els operadors turístics a destinacions com Palma de Mallorca han implementat diverses mesures per abordar aquest problema, inclosa l'educació sobre els riscos del balconing, l'aplicació de sancions més estrictes per a aquells que participen en aquest comportament i la millora de la seguretat als allotjaments turístics.