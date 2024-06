Mor un turista britànic després de rebre una punyalada a una discoteca de Calella

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home que presumptament ha estat apunyalat aquest divendres de matinada en una baralla greu produïda a la discoteca Oxygen de Calella (Barcelona).

L'incident, que va tenir lloc cap a les cinc de la matinada, va acabar amb la mort d'un jove turista anglès d'aproximadament 30 anys, després d'una baralla que va acabar en una agressió amb arma blanca. A més, una altra persona va resultar ferida i va ser traslladada a l'hospital, segons ha informat ElCaso.cat .

La Divisió de Recerca Criminal (DIC) dels Mossos ha iniciat la recerca de l'autor material i d'altres implicats, que encara no han estat identificats. Les càmeres de seguretat del local estan sent revisades per tancar el cercle de sospitosos. Es creu que els agressors són joves estrangers residents al municipi, però és una informació que falta per confirmar.

Paral·lelament, s'estan fent els tràmits per comunicar la defunció al consolat britànic i procedir amb la repatriació del cos. Els investigadors estan prenent declaracions als testimonis per aclarir els motius i els detalls de la baralla.

Aquest succés se suma a una tendència preocupant de violència a Catalunya, amb un nombre alarmant d'homicidis violents registrats el 2023, i amb el 2024 mostrant xifres igualment elevades a meitat d'any. Les autoritats estan treballant per evitar que els responsables escapin i assegurar la justícia en aquest cas.