Moren dues persones en caure al mar i ser arrossegades pel fort onatge

per J.C. Meneses Montserrat

El Grup de Rescat de Bombers d'Astúries a bord de l'helicòpter medicalitzat del Servei d'Emergències del Principat d'Astúries (SEPA) ha rescatat el cos sense vida d'un home que va caure al mar a l'espigó del Sant Esteve, a Muros del Nalón.

Les restes mortals del mort van ser evacuades al mateix espigó on la Guàrdia Civil s'ha fet càrrec dels tràmits per aixecar el cadàver.

El mort va ser localitzat a la ria de Sant Esteve i va ser evacuat a l'helicòpter mitjançant una operació de grua en què es van desplegar 30 metres de cable.

El Centre de Coordinació d'Emergències del 112 Astúries va rebre l'avís a les 13:01 hores. A la trucada un particular indicava que una persona acaba de caure al mar.

La Sala 112 del SEPA va mobilitzar el Grup de Rescat amb l'helicòpter medicalitzat i una dotació de Bombers d'Astúries amb base al parc de Pravia. Paral·lelament es va activar l'ERIE de salvament aquàtic de Creu Roja i es va informar Salvament Marítim. Aquests dos darrers no van arribar a intervenir.

A les 13.48 hores l'equip va informar que havia localitzat i recuperat el cos sense vida de la víctima. Després de deixar-lo a l'espigó va tornar a la base a La Morgal a les 14.02 hores.

Prèvia a aquesta intervenció, el Centre de Coordinació d'Emergències del 112 Astúries va rebre un altre avís, a les 12.59 hores, en aquest cas al port de Cudillero, on una dona havia caigut al mar i estava sent copejada per les roques.

Mentre es mobilitzaven els recursos de rescat, una nova trucada informa que l'afectada havia estat rescatada per una llanxa que la portava al port. La dona estava inconscient i li estaven practicant maniobres de reanimació.

El Servei d'Atenció Mèdica Urgent (SAMU) va enviar al lloc l'equip d'Atenció Primària de Cudillero amb l'ambulància de la zona i l'equip mèdic de la UVI-mòbil d'Avilés.

Els sanitaris van estar-li practicant maniobres de reanimació cardiopulmonar avançada durant més d'una hora, però finalment només van poder confirmar la seva mort.