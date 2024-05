Moren tres dones cremades per un atac LGTBIfòbic a Argentina

per Helena Celma

Recentment s'han conegut tres dones lesbianes van ser cremades en un atac que va tenir lloc a Buenos Aires (Argentina). L'incident va tenir lloc el 6 de maig passat, i la va executar un home que va llançar un còctel molotov en una habitació on hi havia les tres dones.

Pamela Fabiana Cobas, Mercedes Roxana Figueroa i Andrea Amarante van sucumbir a les flames, deixant darrere seu un dolor insondable i una comunitat en dol.

Per part seva, la policia va detenir el presumpte agressor de 62 anys, però el motiu de l'atac segueix sense saber-se. Tot i això, en el teixit social i polític de l'Argentina, sorgeixen preocupacions profundes.

Defensors de drets humans han aixecat la veu, assenyalant la connexió entre la retòrica despectiva cap a la comunitat LGBTQ+ i la violència que enfronten. En un país on els nivells de violència contra aquestes comunitats ja són alarmants, les paraules de polítics que lideren el país poden contribuir a fer llenya al foc.

"Clima de segregació i rebuig"

L'informe de la Defensoria LGBT de la Ciutat de Buenos Aires el 2023 va revelar un patró preocupant: les declaracions denigrants de certs líders polítics, inclòs el president Javier Milei i els seus afiliats, han contribuït a crear un clima de segregació i rebuig. En comptes de fomentar la inclusió i el respecte, aquestes paraules alimenten la intolerància i la violència.

L'exemple més impactant d'aquesta retòrica destructiva va ser la comparació del candidat Milei llavors sobre l'educació de gènere i sexualitat amb un intent d'"exterminar la població".

L'actual ministra de Relacions Exteriors, Diana Mondino, no es va quedar enrere en comparar el matrimoni igualitari amb tenir polls, una declaració que menysprea la lluita per la igualtat i el reconeixement de drets fonamentals.

Però la tragèdia a Buenos Aires no és un cas aïllat. Un informe d'Human Rights Watch va revelar que a tot el món, parelles lesbianes, bisexuals i queer enfronten violència letal amb les seves parelles, amb una documentació insuficient i crònica sobre aquests atacs.

A Argentina, on el 41,7% de la població viu en la pobresa, les parelles de lesbianes enfronten obstacles addicionals, com ara la dificultat per obtenir habitatge, cosa que limita la seva capacitat de protegir-se en un entorn segur.