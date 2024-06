Un tiroteig a Girona acaba amb dos morts, un per atropellament

La nit del 23 de juny del 2024, el barri Font de la Pólvora, a Girona, va ser escenari d'un tràgic i violent incident que va deixar un saldo de dues persones mortes i almenys dues ferides de gravetat. El succés va passar al voltant de les 22.30 hores, durant les celebracions de la tradicional nit de Sant Joan, tal com ha informat Narco Diario.

Les víctimes mortals van ser identificades com un home de 48 anys i una dona de 44 anys, les identitats de les quals encara no han estat revelades per les autoritats. Els ferits, que es troben en estat crític, van ser traslladats d'urgència a l'hospital més proper, on reben atenció mèdica intensiva.

El tràgic tiroteig va tenir el seu origen en una discussió que va escalar ràpidament durant les festivitats de la nit de Sant Joan. Aquest esdeveniment, que sol ser una celebració alegre amb fogueres i focs artificials, es va tornar en una nit de malson quan la disputa va culminar en un intercanvi de trets.

El caos no va acabar amb el tiroteig. A l'hospital on van ser traslladats els ferits, es va desencadenar una batalla campal entre els familiars de les víctimes i els Mossos d'Esquadra, que intentaven mantenir l'ordre. La tensió va escalar quan els agents van negar l'accés a les instal·lacions sanitàries a alguns dels familiars i van desencadenar enfrontaments que van requerir la intervenció d'unitats antiavalots per restablir la calma.

Els Mossos d'Esquadra han desplegat unitats antiavalots per controlar la situació i evitar més aldarulls. A la xarxa social X, han apuntat que "la investigació està sota secret de les actuacions". Actualment, la policia investiga les causes del doble homicidi i no es descarta cap hipòtesi. Les autoritats han assenyalat que s'està treballant intensament per aclarir els fets i portar els responsables davant de la justícia.

Aquest incident tràgic s'emmarca en un context preocupant d'increment de la violència amb armes de foc a Espanya. En els darrers mesos, el país ha vist un augment significatiu en el nombre de morts per arma de foc, una tendència que alarma tant les autoritats com la població en general.