Municipis de Lleida es queden incomunicats per un incendi provocat

Un acte vandàlic ha sumit diversos municipis de Lleida en una situació d'incomunicació, afectant localitats al Segrià, al Pla d'Urgell i la Segarra.

La causa d'aquest caos ha estat un incendi provocat a les instal·lacions de la xarxa de fibra òptica a Lleida, segons han confirmat fonts de Telefónica al diari Segre.

La magnitud del dany ha portat la companyia a estimar que les reparacions requeriran diversos dies de treball ardu. Tot i això, mantenen l'esperança de poder restablir completament els serveis de telefonia i internet al llarg d'aquesta setmana.

Tot i la manca d'informació precisa sobre el nombre exacte d'abonats i de localitats afectades, les conseqüències d'aquest incident no han passat desapercebudes.

Usuaris en municipis com Artesa de Lleida, Puigverd de Lleida, Miralcamp, Mollerussa i Cervera han expressat la seva frustració davant la interrupció del servei, cosa que ha generat una allau de queixes.

Davant la gravetat de la situació, Protecció Civil ha activat el pla Procicat en fase de prealerta, tot buscant coordinar esforços per fer front a les conseqüències d'aquest incident.

La mobilització de recursos i la implementació de mesures preventives són essencials per mitigar l'impacte a la vida diària dels afectats i per restaurar la normalitat a la regió.

Aquest acte vandàlic no només ha deixat al seu pas una estela de caos i frustració, sinó que també ha ressaltat la importància crítica de les telecomunicacions a la societat moderna. La dependència d'aquests serveis és palpable en moments com aquest, on la interrupció sobtada no només afecta la comunicació, sinó també el funcionament d'activitats quotidianes i comercials.

En un context on la connectivitat és fonamental per a la vida diària, la ràpida resolució d'aquest problema esdevé una prioritat. La col·laboració entre autoritats, empreses i ciutadans és clau per superar aquest desafiament i recuperar l'estabilitat a les comunitats afectades.