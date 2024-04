Una nena va al dentista a Barcelona i acaba amb una agulla clavada al cervell

Una família resident a Barcelona va experimentar moments d'angoixa al consultori dental, però gràcies a la ràpida intervenció dels experts a l'Hospital Sant Joan de Déu, el desenllaç va ser favorable. Segons informa La Vanguardia, el centre hospitalari infantil va aconseguir salvar la vida d'una petita de quatre anys que va patir una situació crítica al tenir una agulla de dentista incrustada al cervell, en una regió summament delicada envoltada d'artèries i nervis. L'incident va passar després d'una visita rutinària a un dentista al barri de l'Eixample, on la nena havia de ser tractada per una càries, però l'agulla de l'anestèsia va acabar penetrant el seu sistema nerviós.

La mare, present durant el procediment dental, va experimentar un gran ensurt en veure com retiraven la xeringa de la boca de la filla, però sense l'agulla. Segons va relatar a La Vanguardia, diversos dentistes del consultori van intentar sense èxit extreure'n l'objecte, observant com s'aprofundia encara més en la cavitat bucal de la nena. Davant la creixent gravetat de la situació, un dels dentistes va contactar amb el cap de cirurgia maxil·lofacial de l'Hospital Sant Joan de Déu, Josep Rubio, sol·licitant ajuda. Encara que Rubio era fora del centre, en un congrés, va instruir la família per portar la nena a l'hospital i esperar el seu retorn per fer la intervenció. El cirurgià va advertir sobre la complexitat del procediment i els riscos associats.

Després de diverses hores de cirurgia per assolir l'agulla, que havia migrat cap a una regió cerebral propera a artèries i nervis, la família finalment va poder respirar alleujada. Tot i els riscos inherents a l'operació, Rubio va aconseguir extreure amb èxit l'agulla del cervell de la nena. Aquesta va romandre una setmana en observació a l'hospital, però afortunadament va poder tornar a casa sense seqüeles significatives, més enllà de la incisió realitzada al costat dret del cap per accedir a l'objecte intrusiu.