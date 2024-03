Una nena de 19 mesos mor després de ser atropellada sense voler pel seu pare

Una devastadora tragèdia va tenir lloc a la comunitat de Dewsbury (Anglaterra), on una nena de tan sols 19 mesos va morir després de ser atropellada pel cotxe del seu pare. El fatal incident va tenir lloc el 21 de maig del 2023, a l'entrada de casa seva.

Segons els informes presentats durant la investigació que ha dut a terme al Tribunal Forense d'HM de Bradford, la petita Haniyah Bint Vaqas Youni estava jugant al jardí abans de deambular per un camí al costat de la casa familiar.

La nena va sortir per una porta oberta cap al camí d'entrada cap a les 10 del matí.

El problema va ser que Haniyah es va col·locar al punt cec del darrere del BMW Sèrie 3 del seu pare, sent atropellada uns deu minuts després de la seva sortida.

Segons les troballes de la Unitat de Recerca de Col·lisions de la Policia de West Yorkshire, com que la nena era tan petita, els sensors del vehicle no la van detectar i per això el seu pare no va poder notar la seva presència fins que la va colpejar de manera involuntària.

Dos metges residents al mateix carrer van anar ràpidament al lloc de l'accident per intentar salvar la nena. Van trobar la mare de Haniyah sostenint la seva filla mentre veien la sang de la petita.

Tot i els esforços dels serveis d'emergència, Haniyah va ser traslladada a la infermeria general de Leeds, on van declarar la seva mort a les 11.32 h. del matí.

La causa oficial de la mort de la nena va ser una lesió traumàtica al cap. El forense principal, Martin Dominic Fleming, va expressar el seu pesar dient: "Haniyah era una nena encantadora, vibrant i saludable. La gran tragèdia aquí és que no hi havia res que alertés el pare de la seva presència".