Una nena de 4 anys mor després que el seu pare se l'oblidés al cotxe

per Helena Celma

La commoció sacseja la comunitat d'Alagoinhas, a l'estat brasiler de Badia, després de la tràgica mort d'Izzi Gil d'Oliveira, una nena de només 4 anys.

El fatídic succés va passar dimecres quan la nena va ser trobada sense vida dins d'un vehicle, després que el seu pare presumptament l'oblidés al seient del darrere.

Segons els informes policials, el pare havia portat Izzi al cotxe amb la intenció de portar-la a l'escola. Tot i això, en un gir dramàtic dels esdeveniments, es va oblidar completament que la nena era al vehicle i va conduir directament cap al seu lloc de treball.

L'alarmant descobriment es va produir quan la dona de l'home va trucar per preguntar per la nena, i va ser quan l'home es va adonar del tràgic descuit que havia comès.

Les autoritats van ser alertades immediatament, però lamentablement, en arribar a l'automòbil, ja era massa tard per salvar Izzi.

El pare, devastat pel que va passar, es va lliurar a les autoritats i va relatar el tràgic succés. Segons la versió proporcionada a la policia, la nena, que estava malalta de grip, havia quedat adormida a l'automòbil, una mica poc comú ja que no estava acostumada que el seu pare la portés a l'escola.

Aquest fet crucial va passar desapercebut per al pare, que va prosseguir amb la seva jornada laboral, sense adonar-se de la presència de la seva filla al vehicle.

Les autoritats han arrestat el pare i l'han acusat d'homicidi involuntari, encara que ha estat posat en llibertat després de prestar declaració.

La investigació policial està en curs per aclarir els detalls exactes del tràgic succés. Mentrestant, la comunitat local està consternada per aquesta pèrdua dolorosa i s'espera que es prenguin mesures per prevenir futurs incidents similars.