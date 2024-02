Nou detinguts a Barcelona per revendre material robat per 4 milions d'euros

per Helena Celma

Agents de Policia Nacional i de manera conjunta amb els Mossos d'Esquadra, han detingut nou persones, d'entre 43 i 57 anys, per presumptes delictes de Receptació i Pertinença al Grup Criminal.

Aquests acusats es dedicarien a revendre material sostret a Barcelona, provinent tant de la delinqüència comuna, com aquella més especialitzada que actua a la ciutat.

La investigació es va iniciar el mes d'abril del 2023 per part de Policia Nacional i Mossos d'Esquadra.

Ambdues investigacions transcorren inicialment de forma paral·lela i tenen com a objectiu desarticular un grup criminal dedicat a la receptació massiva d'articles procedents de tota mena de delictes contra el patrimoni, que té el centre d'operacions a la ciutat de Barcelona, si bé presenta ramificacions a diferents localitats de la província així com al Marroc, país de destinació de la major part dels efectes sostret.

És l'octubre del 2023 i arran d'una acció policial contra la multireincidència a la ciutat de Barcelona, en què participa Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra, quan es va localitzar una furgoneta amb material sostret i el conductor no va poder acreditar-ne la procedència.

A partir d´aquest fet, i gràcies a la coordinació a través de CITCO, es va establir un equip conjunt de recerca.

Valorat en quatre milions d'euros

Durant la investigació es va constatar que el grup criminal hauria adquirit material sostret per un valor estimat de més de quatre milions d'euros.

Aquest material el compraven a un preu molt inferior als mateixos autors del robatori, que ja tenien aquesta organització com a referent en la recompra de material sostret.

Posteriorment, revenien els objectes pujant el preu i obtenint un gran marge de benefici.

Dimecres 7 de febrer es va dur a terme l'operatiu d'explotació, amb un total de set entrades i registres simultanis als domicilis dels investigats, ubicats a Barcelona i Sabadell i un registre posterior a uns magatzems ubicats a la localitat de Montcada i Reixac , on van participar més de 150 efectius policials.

S'hi van intervenir 7.000 euros en efectiu, una màquina comptadora de diners i un kit de comprovació d'or (bàscula, líquid i lupa).

També es van recuperar ordinadors portàtils, un centenar de telèfons mòbils, aparells electrònics i domèstics en caixes encara amb precinte (drons, càmeres personals, cafeteres i fregidores d'aire) joies, més de 100 ulleres d'òptica i perfums de luxe, entre d'altres objectes.

En total van ser detingudes nou persones que van passar a disposició judicial divendres passat 9 de febrer i la investigació continua oberta, ja que no es descarten altres detencions.

Venedors de material sostret a Barcelona

Arran de la identificació del vehicle el mes d'abril, els investigadors van aconseguir detectar diversos pisos gestionats per les persones implicades, sent un total de tres vivendes i quatre trasters on s'ocultaven els efectes sostrets.

Les compres d'especial vàlua eren controlades pel líder de l'organització, que contactava amb grups especialitzats en robatoris amb força a naus industrials, cases i locals comercials.

Els punts de receptació eren utilitzats per delinqüents multireincidents que operen habitualment a la ciutat de Barcelona cometent petits furts, robatoris a l'interior de vehicle i robatoris violents a la via pública.

A més, els investigats donaven sortida a material de valor elevat que, grups especialitzats en robatoris amb força en establiments, sostreien de grans magatzems.

El destí del material sostret era majoritàriament el nord d'Àfrica, però també la seva revenda al mercat il·lícit dins d'Espanya.

El grup investigat es conformava al voltant d'un clan familiar que tenia connexions amb persones assentades al Marroc, que s'encarregaven de col·locar la mercaderia robada que era enviada fora d'Espanya.

Cal destacar que els integrants d'aquest grup criminal tenien assignades perfectament les tasques a realitzar i funcionaven de forma jerarquitzada.

A més, els investigats feien constants viatges a diferents punts del nord d'Àfrica, alguns per plaer, i altres per transportar el material per ser revenut al Marroc.

El transport es feia a través de transportistes que barrejaven la mercaderia lícita amb la mercaderia il·lícita, sense que el conductor tingués coneixement de l'origen il·lícit d'aquesta mercaderia.

Un dels detinguts té a veure amb la logística d'aquests transports.

Actualment, els investigadors estan duent a terme un estudi de tots els objectes, per poder localitzar les denúncies de sostracció i tornar aquests objectes als seus propietaris legítims.

Després d'una primera valoració dels efectes receptats per l'organització, puja als quatre milions d'euros.

Blanqueig de capitals associat a la venda d'objectes robats

La investigació ha posat a descobert també el blanqueig de capital que els investigats duien a terme per gestionar els guanys de la seva activitat delictiva.

Entre les mesures que han sol·licitat els investigadors hi ha el bloqueig dels comptes bancaris dels investigats, la intervenció de cinc vehicles usats per l'organització per transportar el material i que havien adquirit amb diners provinents de l'activitat il·lícita.

Durant el dispositiu, els investigadors també van localitzar la documentació de l'adquisició d'un immoble valorat en 150.000 euros realitzat amb diners en efectiu, procedents presumptament d'aquesta activitat delictiva.

A més d'aquesta propietat, els investigadors van poder acreditar que les persones investigades portarien un estil de vida força ostentós, ja que durant les entrades i registres es van intervenir multitud de peces de roba de marques de luxe.

La investigació ha estat portada per la Comissaria Local de Sant Adrià del Besòs de Policia Nacional i per la Unitat de Recerca d´Horta Guinardó, la DIC de Barcelona dels Mossos d´Esquadra.