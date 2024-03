La nova estafa de la qual han alertat els Mossos d'Esquadra

per Pau Arriaga Pérez

En una època en què cada cop estem més exposats a riscos de tota mena, els Mossos d'Esquadra han alertat d'una nova estafa.

La policia de Catalunya assegura que li consta que està circulant un correu electrònic que intenta enganyar ciutadans. L'estafa en qüestió fa que, a la safata d'entrada del nostre mail arriba una citació de la Policia Nacional.

El correu té com a assumpte informe policial emès i és una citació que s'enviaria a la persona que seria víctima de l'estafa. Al cos del missatge li diuen que s'ha de presentar a una audiència que se celebrarà en una data propera i adjunta un arxiu, que els remitents demanen que descarreguis per a la posterior consulta.

Precisament aquest arxiu és el que conté el codi maliciós (malware) , el programari maliciós amb què es vol infectar l'ordinador.

No obriu-lo i utilitzeu l'antivirus

En una publicació al seu perfil de X, els Mossos adverteixen dels passos que cal seguir en cas que algú hagi picat i hagi descarregat aquest arxiu corrupte.

La policia catalana aconsella que es faci servir l'antivirus (sigui el que té instal·lat per defecte l'ordinador o algun altre) i eliminar definitivament el correu electrònic que conté aquest codi maliciós .

Aquest programari maliciós està dissenyat específicament per danyar, infiltrar-se o pertorbar un sistema informàtic, dispositiu o xarxa, sense el consentiment de lusuari. Sol propagar-se a través de diverses tècniques, com el phishing , descàrregues darxius infectats, correus electrònics maliciosos (com és el cas actual), llocs web compromesos i dispositius USB infectats, entre altres mètodes.

Per protegir-se contra el codi maliciós (malware), és important mantenir actualitzats els programes antivirus i antimalware, així com prendre precaucions addicionals en descarregar arxius d'Internet, obrir correus electrònics de remitents desconeguts i navegar per llocs web potencialment perillosos.