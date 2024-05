Una octogenària xoca contra una tanca i dona positiu en alcohol

Una conductora de 83 anys va resultar ferida lleu dissabte al sortir de la via i xocar contra la tanca que separava la calçada de la vorera, i va donar positiu en la prova d'alcoholèmia.

L'accident va tenir lloc a les 17.45 hores a la rotonda del carrer Corbán a la confluència amb El Somo, on es van produir danys materials, encara que la dona va ser atesa al lloc per la dotació d'una ambulància del 061 i no va ser necessari traslladar-lo a cap centre sanitari.

El vehicle va ser retirat per una grua urbana al Dipòsit Municipal d'Ojáiz. A més, aquest diumenge, passada dos quarts de vuit de la matinada, una dona va resultar ferida després de ser atropellada al carrer Guevara per un cotxe que conduïa una altra dona de 56 anys que també va duplicar la taxa d'alcohol permesa.

La víctima, de 36 anys, va ser atesa per una ambulància i va ser traslladada a l'Hospital de Valdecilla. Contra la conductora es van instruir diligències judicials en qualitat de recerca no detinguda per un suposat delicte contra la seguretat viària, i el vehicle va ser retirat al dipòsit.

També ahir va resultar ferit el conductor d'un patinet elèctric que va col·lisionar amb un turisme a la Rotonda de Cuatro Caminos. L'afectat, de 31 anys, va ser auxiliat per membres de la Unitat d'Atestats de la Policia Local que van instruir el corresponent informe tècnic i posteriorment, atès per una ambulància del 061, que també el va traslladar a Valdecilla.

Al llarg del cap de setmana, els diferents dispositius policials a la capital càntabra s'han saldat amb 27 proves, i n'han resultat quatre positives en alcohol (totes administratives) i dues més en substàncies estupefaents (una en THC i una altra en cocaïna, THC i opiacis).

A més, la Policia Local ha formulat aquests dies 47 denúncies per consum d'alcohol a la via pública. Així mateix, el cap de setmana ha posat 8 denúncies per no tenir assegurança, 15 per tenir la ITV caducada, una per no tenir algun tipus de documentació, 10 per conduir amb el mòbil i 3 per circular sense el cinturó de seguretat.

També s'ha denunciat una dotzena d'establiments hostalers de Rio de la Pila, Santa Llúcia, Passeig General Dávila, carrer Alta, Pasadizo Zorrilla, carrer Bonifaz i Montejurra, per motius com depassar l'hora de tancament, permetre a diversos clients consumir al exterior del local o provocar molèsties al veïnat, segons ha informat la Policia Local.