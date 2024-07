Operatiu conjunt contra el 'top manta' a Roses

per Redacció CatalunyaPress

La Guàrdia Civil i la Policia Local de Roses van activar durant el cap de setmana passat (especialment els dies 29 i 30 de juny) un macrooperatiu amb l'objectiu de combatre la venda ambulant il·legal, conegut com a top manta , al passeig marítim del municipi.

Segons explica la Guàrdia Civil aquest dimarts 2 de juliol en un comunicat, més de 100 agents van formar part d'aquest dispositiu anomenat Operación Liberty .

L'operació va consistir a realitzar diversos controls policials a les vies d'accés a Roses (Alt Empordà), a la platja de Santa Margarida i al mateix passeig marítim del municipi.

Els controls "van aconseguir desactivar l'activitat al municipi" i van arribar a intervenir 946 articles falsificats valorats en un total de 108.770 euros.

A més a més, a partir d'aquest macro operatiu s'han aixecat un total de 25 actes per infraccions administratives en matèria de contraban.

Accions a més ciutats

Aquest tipus de venedors (que fins i tot han desenvolupat una marca) acostumen a estar perseguits per part de les autoritats locals de les ciutats i els municipis on treballen.

Sense anar més lluny, fa menys d'un mes, a Castelldefels (Baix Llobregat) es va posar en marxa per primer cop un dispositiu policial especial durant tot l'any per posar fi a aquesta pràctica al Passeig Marítim.

Aquesta voluntat de resposta es tradueix en una inversió en seguretat elevada, amb un pressupost superior a 9 milions d'euros, segons va explicar el regidor de Seguretat i segon tinent d'alcalde de l'ajuntament, governat pel Partit Popular.

El municipi metropolità ha incorporat 16 agents i 4 caps de la Policia Local per controlar aquesta zona de la ciutat mentre duri la temporada de bany, prevista fins al 30 de setembre.

D'altra banda, el novembre de l'any passat, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, va explicar que bandejar d'una vegada per totes la pràctica del top manta dels carrers i les places de Barcelona és una de les seves grans prioritats del mandat.

Punts com la Rambla i els entorns de la plaça de Catalunya són els llocs preferits pel col·lectiu de manters per instal·lar les mantes on venen els productes amb què es guanyen la vida.