Un paquet sospitós obliga a mobilitzar els TEDAX al centre de Barcelona

per Redacció CatalunyaPress

Preocupant succés a Barcelona. Aquest dijous ha aparegut un paquet sospitós al centre de la ciutat que ha obligat a mobilitzar efectius del TEDAX per comprovar si era un artefacte explosiu.

El moment de tensió s'ha produït aquesta tarda quan els Mossos d'Esquadra han rebut una trucada on un ciutadà explicava que havia trobat un paquet estrany a les portes d'una entitat bancària. L'oficina es troba a l'avinguda del Paral·lel, a la cruïlla amb el carrer d'Aldana.

Segons ha explicat el testimoni, el paquet feia soroll, segons ha informat El Caso .

Fins al lloc dels fets s'han desplaçat els Mossos d'Esquadra i un dispositiu del TEDAX, que finalment ha pogut descartar que fos un artefacte explosiu.

Els agents de Mossos han hagut de tallar la circulació a l'Avinguda Paral·lel durant mitja hora, en col·laboració amb els agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona.

De la mateixa manera, s'ha impedit que els vianants poguessin accedir a la zona.

Espanya es troba al nivell 4 d'alerta terrorista

El Nivell d'Alerta Antiterrorista consisteix en una escala composta per diversos nivells complementaris, cadascun dels quals està associat a un grau de risc, en funció de la valoració de l'amenaça terrorista que s'apreciï a cada moment.

La classificació prevista al Pla de Prevenció i Protecció Antiterrorista compta amb cinc nivells d'activació associats a un determinat nivell de risc: el Nivell 1 correspon a baix risc, el Nivell 2 a risc moderat, el Nivell 3 a risc mitjà, el Nivell 4 a risc alt i el Nivell 5 a risc molt alt. Des del 2015, Espanya es troba al nivell 4 i no ha baixat ni pujat des de llavors.

Què puc fer si veig alguna cosa sospitosa?

La col·laboració ciutadana és fonamental per combatre el terrorisme. Si teniu coneixement, indici o sospita d'activitats que poguessin estar relacionades amb aquest tipus de delinqüència greu, no dubteu a posar-vos en contacte amb les autoritats a través dels Mossos d'Esquadra (112), la Policia Nacional (091) o de la Guàrdia Civil (062).

Recordeu que també teniu a la vostra disposició l'aplicació mòbil gratuïta ALERTCOPS, desenvolupada per la Secretaria d'Estat de Seguretat dependent del Ministeri de l'Interior, que està disponible per a sistemes operatius Android i iOS, sent la seva descàrrega i instal·lació gratuïta.

L'aplicació facilita la comunicació dels ciutadans amb les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, i permet enviar d'una manera senzilla i intuïtiva una alerta sobre una situació de risc de la qual és víctima o testimoni, a més es poden remetre fotografies i vídeos a directe de situacions compromeses que ells mateixos estan patint o presenciant i, també, mitjançant la geolocalització de les alertes enviades per aquests, es pot conèixer amb exactitud quina patrulla es troba més propera i agilitzar així la resposta de les Forces de Seguretat, per ser atès de manera ràpida i eficient.