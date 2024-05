El pare de Yaiza compareix davant del jutge: 'Quan es mor un fill et mors amb ell'

El pare de Yaiza, la nena de 4 anys assassinada per la seva mare (que va intentar suïcidar-se i va acabar confessant) el 31 de maig del 2021 a Sant Joan Despí (Barcelona) ha assegurat aquest dimarts davant del jutge: "Quan es mor un fill et mors amb ell".

Davant el jurat popular i el tribunal de l'Audiència de Barcelona que jutja el cas, en què les acusacions demanen presó permanent revisable per a la mare, el pare ha explicat que està en tractament psicològic des de llavors.

Durant la segona sessió del judici han declarat familiars de la nena, companys de feina de l'acusada i dues infermeres que van tractar la dona a l'hospital després de l'intent de suïcidi.

El pare de Yaiza ha relatat que va conèixer l'acusada amb 19 anys a l'institut i que, amb els anys, van comprar un pis junts, encara que passat un temps van deixar la relació.

"Hi ha uns cinc anys en què no sabem res de l'un i de l'altre, i llogo el pis. Per temes del pis, als cinc anys, hi he de parlar, i comencem a parlar i decideixo donar-li una segona oportunitat i tornar al pis junts i tenir una filla", ha explicat.

Ha dit que en aquell moment "tot era meravellós" però, quan van tenir la filla, ella va tornar a manipular-lo i van acabar deixant la relació.

"Ella s'inventava coses, em mentia, em manipulava per fer-me sentir malament. Tu penses: 'Potser canvia la gent', però vaig veure que no. Quan va néixer la nostra filla va tornar aquest caràcter fosc seu que té", ha lamentat.

També ha titllat la seva exparella de "retorçada, manipuladora, narcisista, egocèntrica" i que, quan està malament, no pot tenir algú al costat a qui surtin millor les coses, en paraules.

Després d'anades i vingudes, la seva última separació va ser quan Yaiza tenia dos anys i, al cap d'un temps, va establir una amistat amb una altra dona, que va acabar sent la parella.

"Em va assetjar. Venia a la meva comunitat, venia fins al meu pis. Vaig tenir assetjament per mòbil, venia a la meva comunitat. Un dia em va posar el peu a la porta perquè jo no pogués tancar-la", ha relatat, i en ser preguntat sobre el motiu pel fiscal Félix Martín, ha dit que volia tornar amb ell.

Un dia la dona li va donar una carta en què li demanava una altra oportunitat, i fins i tot li va dir que tenia càncer d'úter perquè cedís: "Quina casualitat que només ho sabia jo".

El pare intentava tenir una relació cordial amb la dona, i uns dies abans del crim, el 28 de maig, la dona fins i tot li va dir que "volia donar-li un germanet a la nena".

El dia dels fets, el 31 de maig, li tocava a ell anar a buscar la menor a l'escola i, quan va arribar, li van dir que no havia anat, i va trucar a la mare --que no li va agafar el telèfon --i després a la seva sogra per preguntar-li si estava amb ella.

"Jo vaig pensar que volia fotre'm una altra vegada perquè la rebutjava, i que se n'havia anat amb la nena", ha dit, i va anar a la comissaria dels Mossos d'Esquadra per denunciar-la, però la seva sogra el va trucar per dir-li que les havia trobat mortes.

Les declaracions contundents de la mare de l'acusada

La mare de l'acusada ha relatat davant del jutge la relació entre ella i la seva exparella, i que ella va trencar amb ell el 2018 perquè va començar a sortir amb un altre noi, "amb qui el va enganyar anteriorment".

Ha reafirmat el caràcter de l'acusada descrit per la seva exparella: "Era molt manipuladora. Et feia sentir com que ella era la que sempre tenia raó. Deia moltes mentides".

Ha explicat que l'acusada, que vivia amb ella després de la separació, li va dir la nit anterior als fets que no preparés el sopar per a ella i la seva filla, que se n'anaven a un McDonalds a sopar, i en tornar van parlar pocs minuts van anar a dormir.

Després de ser preguntada per si aquella nit va sentir algun soroll, ha respost: "Ho he pensat moltes vegades, però no vaig sentir res".

El dia dels fets, l'àvia de Yaiza es va aixecar a primera hora i se'n va anar amb les seves germanes, i cap a les 18 hores va rebre la trucada del pare que li preguntava si la nena estava amb elles i, en sorprendre's, va tornar a casa per veure si hi eren.

"Vaig entrar a la casa, vaig entrar a l'habitació. La persiana estava baixada. Jo vaig encendre la llum i el primer que vaig veure va anar a la nena. Ella estava en una punta i la nena al centre. Tenia marques al coll. No ho sé què tenia a la boca, no vaig veure res més.

"¿Com pensaria que seria capaç d'assassinar la seva filla?", s'ha preguntat la dona, que ha dit que pensava que la mare de Yaiza també estava morta quan les va trobar.

Ha assegurat que des de llavors no ha parlat ni ha visitat la seva filla a la presó: "M'és igual que sigui la meva filla o qui sigui. Qui fa un acte com aquest, per a mi... No ho sé", i ha manifestat que sent odi cap a la seva filla.

Va dir que l'havia matat

Van ser dues infermeres les primeres a conèixer la confessió, quan van entrar a l'habitació de l'Hospital Moisès Broggi on hi havia la dona per assistir-la i rentar-la: “Durant la nit va estar semiinconscient i molt greu, però a mesura que va anar passant la nit va anar recuperant la consciència", n'ha declarat una davant el jutge.

"Abans d'entrar ja vam veure que estava més desperta. Fingia estar inconscient. Va obrir els ulls, ens va veure, va veure la policia i va tancar els ulls. Aleshores vam començar a parlar-li i ens va anar contestant. Vam veure un tatuatge que portava amb el nom de Yaiza , i ens va dir que era el nom de la seva filla de quatre anys", ha detallat.

En preguntar-li on era la nena, la dona els va respondre textualment que no hi era, que l'havia matat, que li havia donat dues pastilles i que després l'havia ofegat amb una bossa: No trobàvem crèdit. Li vam preguntar el perquè, i ens va dir que la nena li havia dit que li agradava més estar a l'altra casa", fent referència a la del seu pare".

El testimoniatge d'altres familiars

La tia materna de l'acusada ha declarat que es veien de tant en tant i que, després d'anades i vingudes amb el pare de la nena, en una reunió familiar es va comentar que volia tornar-hi, però la seva relació no era molt propera i no sap donar-ne més detalls.

Ha reafirmat la versió de la mare i ha explicat que el pare les va trucar perquè la nena no havia anat a escola i per saber si estava amb elles, i que quan van arribar a la casa, la seva germana va entrar a l'habitació on van ser trobades i, abans d'encendre la llum, va preguntar: "Què feu encara dormint aquí?".

Parlen les companyes de feina de l'acusada

Una de les companyes de treball de l'acusada ha declarat davant del jutge que la setmana quan va morir la nena ella estava una mica capcot i una mica angoixada, a més perquè va coincidir amb l'emissió del documental biogràfic de la presentadora de televisió Rocío Carrasco i "es sentia identificada".

En ser preguntada per si li va comentar que volia tornar amb el pare de la seva filla, ha relatat que els va dir que era ell qui volia tornar-hi, però que "ella no volia", i que en cap moment els va explicar que ell en tenia una altra parella.

També ha declarat un altre company, amb qui ella va iniciar una relació sentimental sobre l'any 2008, una de les vegades que havia deixat la relació amb la seva exparella, i ha assegurat que l'acusada és una persona "molt innocent, molt dependent i més juvenil de l'edat que tenia", motiu pel qual -segons ell- era difícil tractar amb ella.

"Vam estar vivint junts dos anys. A finals del 2013 ho vam deixar, i en finalitzar la relació vam tenir contacte com a companys de feina, encara que per la relació que vam tenir sempre vam tenir una relació especial", ha dit.