Un passatger mor després de saltar del creuer més gran del món

Un passatger va morir després de saltar del creuer més gran del món la primera nit del viatge d'una setmana, van dir les autoritats.

L'home no identificat va saltar del nou Icon of the Seas de Royal Caribbean, de 365 metres de llargada amb capacitat per a 7.600 passatgers i 2.350 membres de la tripulació, poc després que sortís de Florida cap a Hondures diumenge al matí, va dir la Guàrdia Costera a The Post.

"El creuer va desplegar un dels seus bots de rescat, va localitzar l'home i el va portar de tornada a bord", va dir la Guàrdia Costera.

“Va ser declarat mort. Més enllà d'ajudar a la recerca, la Guàrdia Costera dels Estats Units no va tenir gaire participació en aquest incident”, va afegir l'agència.

Segons CruiseHive, el vaixell era a prop de Port Miami al moment de l'incident. L'embarcació va detenir durant aproximadament dues hores mentre els membres de la tripulació ajudaven la Guàrdia Costera a complir la seva missió de cerca i rescat.

El saltador va ser tornat a bord en condició crítica abans de sucumbir a les ferides, segons l'informe.

Els passatgers del vaixell han compartit vídeos sobre la missió de rescat, i alguns han expressat la seva sorpresa pel fet que l'home fos inicialment trobat amb vida.

Altres van compartir clips dels pots de rescat allunyant-se del vaixell per rescatar el passatger.

L'Icon of the Seas, el creuer més gran del món, va fer el viatge inaugural el gener d'aquest any.

El vaixell té 20 cobertes i gairebé té la mida de quatre pomes d'una ciutat.

Compte amb un parc aquàtic de 1.500 metres quadrats amb sis tobogans i set piscines (inclosa la Royal Bay, que és la piscina més gran al mar) i Absolute Zero, la pista de patinatge sobre gel més gran al mar.

El preu mínim per passatge per poder gaudir d'aquest creuer ronda els 1.500 euros la temporada baixa, sortint des de Florida i passant per les costes de Mèxic i Hondures.