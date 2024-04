Pena de 17 anys de presó per a un home per violar la neboda durant tres dècades

per Helena Celma

L'Audiència Provincial d'Àlaba ha condemnat a 17 anys de presó un home per agredir sexualment durant gairebé 30 anys la seva neboda, a la qual també va robar moltes vegades recorrent a la violència i la intimidació.

La sentència, que pot ser recorreguda, detalla un llarg historial d'abusos, vexacions i agressions per part del condemnat contra la seva neboda, amb què convivia al domicili familiar a Vitòria-Gasteiz.

Els abusos es van iniciar quan la víctima tenia 11 o 12 anys, i progressivament es van anar incrementant en violència i gravetat.

La sentència indica que davant d'aquesta situació, la nena va arribar fins i tot a "cosir-se els llavis externs de la vagina" quan tenia 14 anys, per intentar evitar que el seu oncle continués abusant-ne.

Tot i això, el condemnat va descostir la sutura i, tot seguit, va tornar a violar la menor. Les agressions sexuals van continuar produint-se durant llargs anys, fins i tot després que la víctima, se n'anés a viure pel seu compte.

L'última agressió es va produir, segons la resolució de l'Audiència Provincial d'Àlaba, el 2020, quan la noia --que ha patit greus problemes psiquiàtrics com a conseqüència dels abusos rebuts-- tenia 19 anys.

La sentència precisa que, fins que la noia va abandonar el domicili familiar als 18 anys, "tots aquests comportaments d'índole sexual (...) es van produir al domicili on l'acusat i la seva neboda convivien, quan no hi havia ningú més" o sense que ningú se n'adonés".

La resolució afegeix que amb aquestes agressions "l'acusat buscava satisfer el seu ànim libidinós i es va aprofitar de la maduresa escassa de la víctima, de la seva ascendent sobre ella i de l'absència d'altres persones de suport de la menor", que era filla de mare soltera i de pare desconegut.

Ordre d'allunyament

L'Audiència condemna l'acusat a 17 anys de presó com a autor criminalment responsable d'un delicte continuat d'agressió sexual.

A més, el condemnat no podrà aproximar-se a menys de cinc-cents metres a la jove, al seu domicili, lloc de treball o qualsevol altre que freqüenti, ni podrà comunicar-s'hi durant 19 anys.

Alhora, l'Audiència condemna a quatre anys i tres mesos de presó l'acusat --que diverses vegades va robar la jove quan aquesta ja vivia pel seu compte i disposava d'ingressos propis-- per un delicte continuat de robatori amb violència o intimidació.

Així mateix, condemna l'encausat que indemnitzi la víctima amb 20.000 euros.