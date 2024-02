La pena de presó que demanen a un cap per agredir sexualment la seva cambrera a Gijón

per Helena Celma

La Fiscalia d'Àrea de Gijón sol·licita una pena de tres anys i mig de presó per al regent d'un bar de Gijón acusat d'agredir sexualment una cambrera de l'establiment.

Segons una nota de premsa del Ministeri Públic, la vista oral està assenyalada per a dijous que ve, a la Secció Vuitena de l'Audiència Provincial d'Astúries amb seu a Gijón.

D'acord amb el relat fiscal, l'acusat (1988), a les 4.40 hores del 4 de desembre del 2021, era al bar del carrer Rodríguez San Pedro de Gijón que regenta, en companyia de la víctima, cambrera de l'establiment des del juny del 2021.

En un moment donat, ella va entrar al magatzem i l'acusat va accedir a continuació, tancant la porta per impedir que algú hi pogués entrar, i li va dir "fes-me un petó".

A continuació, la va agafar pel coll enèrgicament i va començar a besar-la a la boca, alhora que la víctima el rebutjava dient-lo enlaire i de manera clara que la deixés.

Tot i això, l'acusat la va grapejar "amb ímpetu", arribant a arrencar-li la roba interior. La víctima va intentar separar-lo però ell feia servir molta força.

La situació va cessar quan una companya de feina va intentar entrar al magatzem i l'acusat, que contenia la porta amb el cos, es va retirar, davant la insistència per entrar de la seva companya.

Com a conseqüència dels fets, la víctima va patir lesions de les que va trigar a curar vuit dies. A més, li va quedar com a seqüela una cicatriu, ansietat i estrès posttraumàtic.

La Fiscalia considera que els fets són constitutius d'un delicte d'agressió sexual dels articles 178.1 i 2 i 180.1.5 del Codi Penal, a la redacció donada per la Llei 10/22, de 6 de setembre, per ser més favorable, i un delicte lleu de lesions de larticle 147.2 del Codi Penal.

D'acord amb això, sol·licita, al marge de la pena de presó, llibertat vigilada durant cinc anys i inhabilitació especial per a l'exercici de qualsevol professió, ofici o activitat, siguin retribuïts o no, que comporti un contacte regular i directe amb menors d'edat durant sis anys, així com l'abonament de les costes processals.

En concepte de responsabilitat civil, el Ministeri Fiscal sol·licita que l'acusat indemnitzi la víctima amb 320 euros per les lesions, 600 per la seqüela i amb 6.000 pels danys morals, tot això més els interessos legals corresponents.