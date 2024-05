Perllonguen la detenció de l'acusat de dos assassinats a Manacor per motius de salut

El Jutjat d'Instrucció número 2 de Manacor, en funcions de guàrdia, ha decidit perllongar la detenció de l'home investigat pels presumptes assassinats de la seva mare i el seu germà a Manacor per motius de salut, ja que segueix ingressat a la unitat de Psiquiatria de l'hospital de Son Espases.

Cal recordar que l'home, d'origen espanyol i 49 anys, ha estat detingut dilluns per la Policia Nacional a Manacor, com a possible responsable de dos delictes d'homicidi.

Al voltant de les 09.00 hores, es va rebre una trucada al 091 en què s'alertava d'una crema de rostolls en una finca ubicada al terme municipal de Manacor, segons ha informat el cos policial en un comunicat.

Una patrulla de seguretat ciutadana es va dirigir al lloc i es van endinsar a la finca, on van observar un foc i un home "alienat". L'home, en adonar-se de la presència policial, va agafar un bidó de benzina i una torxa artesanal, per atacar els agents i els va proferir una sèrie d'amenaces.

Els policies van aconseguir neutralitzar-lo i van aconseguir reduir-lo per procedir a detenir-lo. Tot seguit els policies van comprovar que hi havia foc en uns arbres que delimiten una part de la parcel·la i una foguera.

Els bombers es van personar al lloc, van extingir l'incendi i els policies van verificar que a la foguera hi havia les restes d'un cadàver ja calcinat. A l'interior de l'habitatge de la finca també hi van trobar el cos d'un home que va resultar ser el germà gran del detingut.

Un cop comprovat el succés, els agents van acordonar la zona i s'hi van desplaçar agents de la Policia Judicial, la Policia Científica i del Grup d'Homicidis, que van assumir la investigació.

Els cadàvers presentaven senyals de violència i es van observar nombrosos danys a l'habitatge així com al cotxe propietat del detingut, per la qual cosa es va dur a terme una inspecció tècnic policial on es van recollir proves i evidències per a l'esclariment dels fets.

Els agents van poder identificar el cadàver de l'home, germà gran del detingut i que presentava una discapacitat intel·lectual. El cadàver calcinat apunta que es tractaria de la mare --l'altra persona que convivia a la finca amb els dos homes--, però s'haurà d'identificar mitjançant l'ADN. Aquest dijous s'ha de practicar l'autòpsia dels cadàvers per especificar les causes de les morts.

Un cop finalitzades les indagacions, els agents van desplaçar el detingut des de l'hospital de Manacor al mòdul de detinguts de l'hospital de referència a Palma, on està ingressat sota custòdia policial.

Un cop allà, els agents van informar el detingut dels seus drets com a presumpte autor de dos delictes d'homicidi i va prestar una primera declaració davant dels agents. Demanades totes les dades, proves, evidències i indicis, els agents van poder determinar una hipòtesi sobre els fets, en què suposadament el detingut hauria patit un atac psicòtic que hauria provocat al·lucinacions i deliris.

A causa d'aquest brot, l'home va causar danys a la vivenda i al seu vehicle i hauria matat els seus familiars picant-los amb un pal d'olivera, posteriorment va calar un foc i va fer una foguera on va cremar el cos de la que segurament sigui la seva mare, a manca de confirmació d'identitat. L'home no comptava amb antecedents policials i no existien denúncies prèvies de cap mena entre ells.