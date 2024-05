Persecució i arrest: detenen una dona a Tarragona per conducció temerària

per Pau Arriaga Pérez

La Guàrdia Urbana de Tarragona va arrestar, la matinada del divendres 24 al dissabte 25 de maig, una dona de 21 anys com a presumpta autora de cinc delictes: conducció sota els efectes de l'alcohol, conducció temerària, conducció sense haver obtingut mai el permís, resistència als agents de l'autoritat i detenció il·legal.

A les 3.20 de la matinada del dissabte 25 de maig, una patrulla que circulava pel carrer Pere Martell va observar com la conductora d'un turisme no portava el cinturó de seguretat obligatori, per la qual cosa la van instar a aturar el vehicle en què es desplaçava mitjançant els senyals lluminosos del vehicle policial.

El turisme, després de fer cas omís a la petició dels agents, va accelerar la marxa i va iniciar una fugida per diferents carrers del centre i Ponent de la ciutat: Torres Jordi, Ramón i Cajal, plaça d'Europa, autovia T-11, rambla de Ponent, Riu Llobregat i Riu Onyar. Durant tot aquest itinerari, la mateixa patrulla va mantenir contacte visual amb el turisme, que a causa de la gran velocitat va obligar els altres vehicles i els vianants que anaven caminant per la zona a apartar-se o aturar bruscament la marxa.

A l'alçada del carrer Riu Onyar, després de veure el vehicle d'una segona patrulla policial, el turisme fugit es va aturar i la conductora va sortir corrents. Finalment, els agents van aconseguir immobilitzar-la i aturar-la, malgrat la resistència oferta.

La prova d'alcoholèmia a la conductora va donar un resultat positiu de 0,66 mil·ligrams per litre de sang, quan el límit és de 0,25 mil·ligrams per litre de sang. Fetes les peticions pertinents, els agents van constatar que la jove conductora mai no ha tingut el permís de conduir.

De la mateixa manera, la copilot del turisme, una dona de 26 anys, va explicar als agents que havia demanat en reiterades ocasions que aturés el vehicle, fins al punt que va haver de saltar del vehicle en marxa, cosa que li va causar diverses contusions a el genoll ia la zona de la pelvis. Per aquest motiu, un altre dels càrrecs que se li imputa a l'arrestada és el delicte de detenció il·legal.