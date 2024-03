Una persona mor i sis més mostren símptomes d'hipotèrmia després de bolcar un vaixell

Una persona ha mort i sis més presenten símptomes d'hipotèrmia, després que aquest diumenge hagi bolcat una embarcació a Menorca.

Segons ha informat el SAMU 061, el succés ha passat cap a les 13.15 hores d'aquest diumenge, a la zona de Cala Sa Mesquida, quan s'ha rebut l'alerta que una embarcació havia bolcat.

El centre de Salvament Marítim de Palma ha mobilitzat la salvamar Antares i l'helimer 220, que ha evacuat cinc persones rescatades fins a l'helisuperfície d'Hospital Mateu Orfila de Maó.

El SAMU 061 ha desplaçat fins a l'helisuperfície una ambulància de suport vital avançat (SVA) i una altra de suport vital bàsic (SVB) per fer un primer triatge dels pacients.

Després, ha desplaçat a la unitat de SVA fins al Port de Maó per assistir dues persones més del mateix incident, que han estat evacuades via marítima per una embarcació particular. Les dues persones també han estat traslladades fins a l'Hospital Mateu Orfila.

Del total de persones rescatades, amb edats compreses, aquestes, entre els 11 i 60 anys, una ha acabat mort i les altres sis han resultat menys greus amb hipotèrmia.