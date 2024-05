Una persona mor succionada pel motor d'un avió a l'Aeroport d'Amsterdam

per Redacció CatalunyaPress

Horror a l'Aeroport d'Amsterdam. Una persona ha mort avui després de caure dins del motor d'un avió en funcionament als Països Baixos. Segons informa Metro, l'incident va tenir lloc davant dels passatgers d'un avió de KLM a l'aeroport de Schipol al voltant de les 3 del vespre.

Els mitjans holandesos van informar que el vol 1341 havia de partir d'Amsterdam cap a Billund, a Dinamarca.

Encara no és clar si el mort era un viatger o un membre del personal de l'aeroport.

Aquesta tarda ha passat un incident a la plataforma Schiphol on una persona ha caigut dins del motor d'un avió en marxa i ha mort", ha dit la Reial Policia Militar dels Països Baixos en una piulada recollida per CatalunyaPress . Alguns mitjans afirmen que la víctima ha estat succionat per l'avió.

"Tots els passatgers i els empleats del vol en qüestió han desembarcat i estan sent atesos", ha afegit la policia militar, que afirma que s'ha iniciat una investigació pel succés.

L'aeroport de Schiphol també ha reaccionat al tràgic esdeveniment: 'Avui hi va haver un incident horrible en què una persona va acabar al motor d'un avió. Els nostres pensaments estan amb els familiars i estem preocupats pels passatgers i col·legues que van presenciar això”.

Així mateix, l'aerolínia KLM s'ha pronunciat en un comunicat: "Avui hi va haver un horrible incident a Schiphol en què una persona va acabar al motor d'un avió en marxa. Aquesta persona ha mort. Rebem passatgers i empleats que han vist això a Schiphol . Actualment s'estan investigant les circumstàncies.

L'avió involucrat és un jet Embraer de curta distància, utilitzat pel servei Cityhopper de KLM, que opera vols a altres destinacions properes com Londres, van dir informes de premsa holandesos.

Una imatge publicada a l'emissora pública ens mostrava l'avió envoltat per camions de bombers i ambulàncies al costat de les terminals de sortida.

Les mesures de seguretat són estrictes a Schiphol i els accidents són rars al concorregut aeroport, que va atendre al voltant de 5,5 milions de passatgers només el mes passat, segons xifres de l'aeroport.