La policia abat a trets un jove que anava a fer una matança en una escola dels EUA

per Helena Celma

El terror es va apoderar breument de l'escola secundària Mount Horeb a Wisconsin, Estats Units, quan la policia va abatre un estudiant armat que es dirigia cap al centre educatiu dimecres al matí.

Tot i que el jove no va arribar a entrar a l'edifici ni a fer cap acció, la seva sola presència amb una arma va provocar una resposta ràpida i dràstica per part de les autoritats.

El superintendent del districte, Steve Salerno, va explicar a la CNN que aquest incident podria haver resultat en una matança o, almenys, en una "tragèdia molt pitjor".

Els agents de policia van actuar així que es van adonar de les intencions del jove, que portava una arma de foc, i el van abatre abans que pogués causar algun dany.

Aquest succés ressalta la constant amenaça que representen els tirotejos a les escoles dels Estats Units, una realitat que ha causat alarma a la societat i preocupació entre pares, estudiants i autoritats educatives.

El fiscal general de Wisconsin, Josh Kaul, va subratllar la importància de la ràpida resposta policial en aquest cas, que va evitar una potencial tragèdia i, no obstant, va deixar la comunitat escolar commocionada.

Un fenomen massa comú

Els tirotejos en centres educatius són un fenomen recurrent als Estats Units, encara que la seva freqüència i gravetat han suscitat debats sobre la regulació d'armes i la seguretat a les institucions educatives.

Mentre que a Europa es registren casos similars de manera ocasional, les xifres als Estats Units són alarmants, amb un augment significatiu en els darrers anys.

Segons dades de la base de dades de tirotejos a escoles K-12, el 2023 es van produir almenys 99 atacs amb armes de foc en centres educatius, amb un saldo de 29 estudiants morts i 65 ferits.

Tot i que aquestes xifres representen un descens respecte al rècord de 303 tirotejos el 2022, el problema persisteix i continua sent motiu de preocupació per a la societat nord-americana.

Per tant, el tiroteig a l'escola secundària Mount Horeb serveix com a recordatori ombrívol de la realitat que enfronten les comunitats escolars als Estats Units, mentre les autoritats continuen buscant solucions per prevenir futurs incidents i protegir la seguretat dels estudiants.