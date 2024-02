El poliuretà que està cremant a València també va devorar un edifici al Regne Unit

La rapidesa amb què les flames s'han estès a l'incendi d'un edifici del barri de Campanar de València aquest dijous és perquè la propagació s'ha produït a través de la façana, que estava construïda d'un material combustible, i al vent, segons ha explicat el catedràtic del departament d´Enginyeria Civil de la Construcció i de Projectes d´Enginyeria Civil de la Universitat Politècnica de València, Antonio Hospitaler.

En concret, segons l'especialista que va peritar l'edifici fa uns anys, Esther Puchades, la façana contenia poliuretà, que és altament inflamable, "i això és el que ha fet que l'edifici cremés en menys de mitja hora", ha assenyalat en declaracions a À Punt.

La pèrit ha detallat que l'immoble es va construir el 2005 i, aleshores, aquest material "no tenia la fama" amb què compta actualment després de diversos incendis ocorreguts per la seva presència en els últims anys.

En aquest mateix sentit, el catedràtic Antonio Hospitaler, que va estar a la torre Windsor de Madrid després que cremés el 2005, ha detallat que la propagació per façana és "molt més ràpida que un incendi a l'aire lliure" i que, si aquesta hi hagués estat construïda amb maó i no amb un material combustible, “no s'hauria propagat”.

Hospitaler ha precisat que el Codi Tècnic d'Edificació des de l'any 2006, i amb modificacions recents que hi ha hagut, --després del 2017-- "prevé aquest tipus de situacions i que els materials de la façana no siguin combustibles per evitar una propagació d'incendis per ella».

"La façana té una propietat física on se li enganxen les flames i, en fer-ho, pugen a tota velocitat i llavors, l'incendi s'estén per tota la façana ràpidament. Això ha provocat que es trenquessin els vidres dels habitatges i es proposi l'incendi al'interior de les cases", ha detallat.

L'enginyer ha indicat que les investigacions hauran de determinar l'origen, si les trucades van començar a l'interior d'un habitatge, van passar a la façana i, per això, a la resta de l'edifici, o si es va originar a la mateixa façana.

Va passar el mateix al Regne Unit

En aquest sentit, el foc d'aquest dijous li recorda l'incendi ocorregut a la torre Grenfell el 14 de juny del 2017. “Va passar exactament el mateix. Va ser un incendi que es va propagar per façana i això va causar una actualització de la normativa europea sobre això . És molt recent, si aquest té deu anys o 15 anys, ja que no l'afecta aquest canvi normatiu, ja estava fet", ha apuntat.

En aquell cas, "l'incendi es va produir dins de l'edifici, a les oficines, i va sortir a la façana i es va propagar per la façana als pisos de dalt".

A causa de l'incendi, el Regne Unit va adaptar la legislació per prohibir l'ús d'aquests materials en construcció

S'esfondrarà l'edifici?

Pel que fa al perill d'esfondrament, "aparentment no n'hi ha, però mai se sap". "El formigó aguanta força el foc, té bona resistència. El que passa és que no cal entrar a l'edifici de seguida, cal esperar perquè el formigó pot col·lapsar després, al cap d'unes hores, perquè té un procés fisicoquímic dins que fa que es deteriori amb el temps.

La calor es queda endins, no surt fins que es refredi. S'ha produït, en alguns casos, que han passat hores, l'incendi se n'ha anat i ha caigut l'edifici. Però jo crec que aquí el nivell d'incendi que hi ha hagut no és tan elevat per fer-ho”, ha exposat.