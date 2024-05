El president del Suprem critica l'''hàbit del còpia i enganxa'' en resolucions

El president del Tribunal Suprem, Francisco Marín Castán, ha defensat la necessitat d'utilitzar un llenguatge jurídic clar i ha criticat l'"hàbit del còpia i la pega" en resolucions judicials i escrits forenses.

Així ho ha manifestat aquest dilluns el president de l'alt tribunal a la introducció general, de la sessió dedicada a la Justícia, dins la I Convenció de la Xarxa Panhispànica de Llenguatge Clar, celebrada al Saló d'actes de la Reial Acadèmia Espanyola, amb la participació de representants d'institucions de sectors com ara el judicial, polític o educatiu, entre d'altres.

Segons la seva opinió, "un mal que afecta" les resolucions judicials i els escrits forenses en general, "deriva de la informàtica, perquè juntament amb els seus indubtables beneficis ha comportat l'hàbit del còpia i enganxa, de manera que el que abans era una acurada selecció” de jurisprudència, s'ha convertit en “una autèntica plaga”, en un “emplenat sense sentit de pàgines i més pàgines mitjançant la transcripció poc reflexiva de sentències que no exigeix més que uns segons”.

Marín Castán ha assegurat que la seva "preocupació" per la claredat del llenguatge jurídic i, més especialment, per la claredat del llenguatge judicial, a les sentències i altres resolucions, es remunta a la seva època d'estudiant de Dret, "allà per la dècada de els setanta del segle XXI", quan un professor va encarregar a un grup d'alumnes un treball la base del qual havien de ser sentències del Tribunal Suprem.

Aleshores, aquell estudiant es va veure desconcertat "per la sensació de no ser capaç de seguir una argumentació generalment desenvolupada mitjançant tota una cadena d'oracions subordinades al terme de les quals era difícil" recordar el començament del procés del raonament "i, per tant, comprendre el raonament així desenvolupat".

Així, ha indicat que la llei del Poder Judicial de 1985 "va voler posar remei a la foscor d'aquest llenguatge judicial, prescindint de resultants i considerants, per substituir-los, respectivament, per antecedents de fet i fonaments de dret en paràgrafs separats i numerats, i entremig , quan procedia els fets provats".

A parer seu, "aquesta novetat va contribuir a una major claredat de les sentències en general". En qualsevol cas, "la preocupació per una claredat més gran del llenguatge judicial mai va deixar d'existir", perquè subsistia en molts jutges i magistrats ponents la tendència al raonament que encadenava oracions subordinades "o bé la tendència al llenguatge fosc sobre text d'una pretesa altura. o qualitat tècnica". En aquest punt, el president del Suprem ha assegurat que, com a jutge o com a ponent d'un tribunal col·legiat, ha intentat que les seves sentències "es poguessin entendre sense cap por de ser titllat de poc tècnic".

"El cert és que la preocupació per la manca de claredat del llenguatge judicial continua existint i, al meu entendre, no és gens injustificada. Per comprendre'l només cal presenciar la lectura en qualsevol programa de televisió o de ràdio d'una sentència condemnatòria per intromissió il·legítima en el dret a l'honor", ha assegurat, al·ludint a la fórmula habitual de la sentència: "he de condemnar i condemno".