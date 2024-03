Presó per a un conductor drogat que va atropellar i va matar dos motoristes a Lleida

per Helena Celma

L'Audiència de Lleida ha condemnat a cinc anys de presó un home que conduïa ebri i drogat quan va envestir una parella de motoristes a l'A-22 a Lleida, que van morir al sinistre.

L'accident va ser prop de la mitjanit del 17 de setembre del 2021 i la sentència constata que l'home conduïa amb cotxe "en ziga-zaga, canviant de carril en els dos existents en el mateix sentit de circulació, ia una velocitat excessiva", arribat als 136 quilòmetres per hora en un tram limitat a 120.

En aquestes condicions, va avançar un camió, va tornar al carril dret i "desatenent la conducció, va topar i va col·lidir per abast" amb la moto en què anaven les dues víctimes, que circulava a entre 82 i 84 quilòmetres per hora.

La moto la conduïa un home de 41 anys i com a passatgera anava la seva parella, una dona de 39, i els anaven dos protegits amb casc quan el cotxe va arrossegar la moto primer pel carril dret i després pel voral fins que va sortir projectada fora de l'autovia, a uns 115 metres de distància des del punt en què el cotxe els havia aconseguit.

Els seus cossos van sortir projectats a 53 i 88 metres, i tots dos van morir a causa de l'impacte mentre que el conductor del cotxe va continuar circulant pel carril dret de la via fins a xocar amb un senyal i dues fites d'aresta.

L'home condemnat per aquestes dues morts va continuar conduint tot i que s'havien activat els coixins de seguretat i el cotxe tenia "greus danys al capó i al para-xocs" a més d'una roda punxada.

Detingut a Alpicat

Va continuar per la mateixa autovia uns dos quilòmetres fins a agafar un trencall a Alpicat (Lleida), on els Mossos d'Esquadra el van aturar al veure els danys al cotxe i el van detenir.

Mitja hora després de mitjanit, l'home va donar positiu en alcohol amb 0,87 mil·ligrams per litre d'aire aspirat, ia la segona prova uns 10 minuts més tard el resultat va tornar a ser positiu amb 0,83.

També li van prendre mostres de saliva per constatar si havia pres drogues, i va donar positiu a cànnabis, cocaïna i benzoilecgonina.

Indemnitzacions per a familiars

El conductor del cotxe ha estat condemnat per un delicte de conducció sota la influència de l'alcohol i les drogues, dos homicidis per imprudència i un delicte d'abandonament del lloc de l'accident, mentre que el tribunal l'absol del delicte contra la seguretat viària per conduir en excés de velocitat.

La sentència estipula que haurà d'indemnitzar els pares i els germans de les dues víctimes amb un total de 249.803 euros, dels quals els familiars ja han rebut en total 95.662 euros a través de l'asseguradora.