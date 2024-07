Presó per a una dona que volia venjar-se de la sogra amb un còctel molotov

per Helena Celma

Una dona ha estat empresonada després de planejar una venjança utilitzant un còctel molotov a Wrexham, Gal·les. Alisha Anwar, de 29 anys, va pagar un amic £150 per llançar un còctel molotov al cotxe de la seva sogra, Christine Place, de 54 anys, després que aquesta digués que Anwar "no era prou bona" per casar-se amb el seu fill .

L'atac va tenir lloc el juny del 2022. Al Tribunal de la Corona de Mold van explicar que la Sra. Place va sortir de casa seva per trobar el seu vehicle embolicat en flames. L'incendi es va propagar ràpidament, arribant a dos cotxes més i forçant l'evacuació d'alguns veïns mentre els bombers lluitaven contra el foc. Els veïns van descriure com el cotxe "va explotar" i va causar una escena caòtica al veïnat.

La investigació

La Novia de Luke Williams, l'amic d'Anwar que va dur a terme l'atac, va denunciar la parella a la policia. Les imatges de les càmeres de seguretat van deixar veure Williams omplint un bidó de benzina el dia anterior a l'atac, cosa que va ser una prova crucial en la investigació.

Anwar es va declarar culpable de conspiració per cometre incendi provocat i ha estat condemnada a 16 mesos de presó. A més, se li ha imposat una ordre de restricció de dos anys que li prohibeix qualsevol contacte amb la sogra. Luke Williams, també de Wrexham, es va declarar culpable del mateix delicte i serà sentenciat la setmana que ve.

Declaracions al Tribunal

Mark Connor, advocat defensor d'Anwar, va descriure el crim com un "acte de venjança" i va esmentar que el seu client inicialment no va poder comprendre la gravetat de les seves accions a causa de la por de les conseqüències. Amb el temps, però, Anwar va acceptar la responsabilitat i va prendre la decisió de declarar-se culpable.

El jutge Niclas Parry va subratllar la gravetat del delicte, destacant la perillositat inherent de qualsevol incendi provocat i la necessitat que les sentències reflecteixin les greus conseqüències potencials. "Els fets d'aquest cas són gairebé sorprenents. Es tractava de venjança i rancúnia en un context domèstic. Estaves decidida a venjar-te de la teva sogra i vas oferir pagar al teu coacusat 150 lliures perquè llancés bombes incendiàries o fes esclatar el lloc," va dir el jutge Parry.