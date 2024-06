Presó provisional sense fiança per a la detinguda per la mort de la seva parella a Alcarràs

per Gabriel Izcovich

El jutge ha acordat presó provisional, comunicada i sense fiança per a la dona de 62 anys detinguda dijous per la mort violenta de la seva parella a la casa on convivien a Alcarràs (Lleida).

El jutjat de guàrdia de Lleida ha rebut aquest dissabte la detinguda, que ha prestat declaració "contestant totes les parts", i la causa queda oberta per delicte d'homicidi, informa el TSJCat en un comunicat.

Els Mossos van rebre dijous a la tarda l'avís que un home de 41 anys suposadament s'havia intentat suïcidar, i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ja no ho va poder reanimar, però la policia va detectar signes de violència i hores més tard va aturar a la dona com a sospitosa.