Presó per a una treballadora de guarderia per asfixiar i matar un nadó

Una treballadora d'una guarderia a Stockport (Manchester) ha estat condemnada a 14 anys de presó per l'homicidi involuntari de Genevieve Meehan, una nena de nou mesos. Kate Roughley, de 37 anys, va lligar la criatura cap per avall a un puf i la va cobrir amb una manta durant més de 90 minuts, causant la seva asfíxia.

El tràgic incident va passar a Tiny Toes Nursery, on Roughley treballava. Durant el judici al Tribunal de la Corona de Manchester, es va fer saber que Roughley va mostrar una negligència extrema cap a Genevieve, deixant-la pràcticament immobilitzada i sense supervisió adequada. La jutgessa Ellenbogen, en dictar la sentència, va destacar la falta de remordiment genuí de Roughley i va qualificar la mort del nadó com "absolutament evitable".

El dia de la sentència, la mare de Genevieve, en una emotiva declaració llegida pel fiscal Martin Reid KC, va expressar el seu dolor profund i la devastadora pèrdua que sent la família. "Ella era una part de mi i no hi ha paraules per descriure com l'estrany era molt", va lamentar.

El pare de Genevieve, John Meehan, també va compartir la seva angoixa, criticant Roughley per la seva cruel indiferència i per haver prioritzat la seva conveniència personal sobre la vida de la seva filla. "No la podré mai consolar en el seu primer dia de classes ni escoltar les seves primeres paraules", va lamentar.

Durant el judici, el jurat de sis homes i sis dones va veure esquinçadores imatges de CCTV que mostraven Genevieve lluitant per la seva vida, ignorada per Roughley. La fiscalia va descriure com Roughley va tractar la criatura amb "hostilitat il·lògica i inquietant", referint-s'hi de manera despectiva i mostrant un menyspreu total pel seu benestar.

Roughley, que havia treballat a Tiny Toes Nursery des dels 18 anys, va argumentar que la mort de Genevieve va ser un "accident terrible i inevitable" i va negar qualsevol acte il·legal. Tot i això, el tribunal ha conclòs que la seva negligència i maltractament havien portat directament a la tragèdia.

El cas ha generat una profunda reflexió sobre les pràctiques de cura a les escoles bressol i la importància de la supervisió adequada i la formació dels treballadors. Mentrestant, una investigació de salut i seguretat separada sobre l'ara tancat Tiny Toes Nursery està en curs, per evitar futures tragèdies similars.