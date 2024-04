Fan fora un professor d'universitat per convidar a 'drogues dures' als seus alumnes

per Redacció CatalunyaPress

La Universitat de Sevilla (US) ha adoptat aquest dilluns mesures cautelars en relació amb la denúncia d'un grup d'alumnes de la Facultat de Geografia i Història, amb seu a la Fàbrica de Tabacs, contra un professor a qui acusen d'"invitar" prendre "drogues dures". En virtut d'aquestes mesures cautelars, la US prohibeix al docent "l'accés a edificis on el departament al qual està adscrit desenvolupi la seva activitat".

La institució ha comunicat aquesta mesura en una nota en què recorda que el 12 d'abril passat "es va acordar pel rector de la Universitat de Sevilla, Miguel Ángel Castro, resolució per la qual s'incoa expedient disciplinari a un investigador en formació de la Universitat objecte de denúncies per estudiants d'aquesta Universitat”.

"En aquesta resolució rectoral s'adopta de manera immediata la mesura provisional d'impedir a l'investigador expedientat l'accés a edificis on el departament al qual està adscrit desenvolupi la seva activitat", ha puntualitzat el Rectorat.

La US recalcava aquest divendres passat que "a la facultat i al Rectorat han procedit en tot moment d'acord amb el que disposa la legalitat universitària i administrativa". "Han investigat els fets denunciats amb el respecte a causa dels drets de les persones implicades i afectades i amb la màxima celeritat possible dins del respecte a la llei", subratllava la US en un comunicat.

Després de la recepció d'"evidències relatives a nous fets, el rector de la Universitat de Sevilla, Miguel Ángel Castro, decidia l'obertura d'un procediment disciplinari a la persona investigada, "en el marc del qual es podran adoptar les mesures cautelars que corresponguin", ha abundat la Sevillana.

Alumnes de Geografia i Història acusen el professor en xarxes socials d'"invitar" a consumir "drogues dures", haver "sexualitzat diverses alumnes", haver tractat "de forma vexatòria" els estudiants i haver "amenaçat de prendre represàlies amb acusacions de plagi" contra els que van denunciar els fets. La Universitat de Sevilla assegurava dijous passat que "abans que sortissin els cartells" ja es tenia "coneixement" dels fets i, per això, ja havia iniciat "un procediment d'informació reservada".