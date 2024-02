Pugen a 10 les víctimes mortals per l'incendi de València

per Redacció CatalunyaPress

La titular del Jutjat d'Instrucció número 10 de València ha obert aquest divendres diligències prèvies per investigar les causes i circumstàncies de l'incendi registrat en un bloc d'habitatges del barri de Campanar i ha decretat el secret de les actuacions per protegir les indagacions policials i la intimitat de les víctimes i els seus familiars”.

La informació sobre el nombre de víctimes mortals ha estat donada per la Delegada del Govern a València, Pilar Bernabé, que també ha assenyalat que no hi ha més morts. Entre els morts hi ha una família amb dos fills, un matrimoni de gent gran i un altre resident.

La comissió judicial, composta per la magistrada, el lletrat de l'Administració de Justícia del seu jutjat i quatre equips forenses s'han desplaçat al lloc del succés per aixecar les restes mortals de deu víctimes, ordenar que se'ls realitzin les autòpsies corresponents. i es practiquin les diligències necessàries per a la seva identificació.

La magistrada, segons detalla el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en un comunicat, ha pres aquesta decisió després de rebre un avenç de l'atestat policial, en trobar-se en funcions de guàrdia d'incidències, i sense perjudici de les mesures que puguin adoptar en els propers dies els restants òrgans judicials de la ciutat que li succeeixin a la guàrdia, així com el jutjat que finalment assumeixi la causa.

La instructora considera necessari, tal com li ha sol·licitat el Cos Nacional de Policia, declarar el secret de les actuacions durant un mes, de conformitat amb el que estableix l'article 302 de la Llei d'Enjudiciament Criminal, amb la finalitat d'assegurar el bona fi de les investigacions encaminades a l'esclariment dels fets, així com per preservar la intimitat de les víctimes i els seus familiars”, explica l'Alt Tribunal valencià.

Per a aquesta comesa, el Cos Nacional de Policia, en col·laboració amb altres institucions, ha habilitat diversos punts a la ciutat, entre ells al Centre de Turisme (CDT) ubicat al Passeig de l'Albereda, per demanar informació i mostres d'ADN de familiars de persones desaparegudes que en permetin la localització i la identificació.