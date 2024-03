Quatre detinguts per la violació en grup d?una turista espanyola al?Índia

La Policia de l'Índia ha confirmat aquest diumenge que ja són quatre els detinguts per la violació en grup de divendres passat a una turista espanyola a l'estat indi de Jharkhand, al nord-est del país, tres dels quals ja estan compareixent davant un tribunal de la localitat de Dumka, on es va produir l'agressió.

El director general de la Policia de l'estat, Ajay Kumar Singh, ha confirmat al diari 'Indian Express' aquest diumenge que ja hi ha quatre persones detingudes i que els set acusats de la violació han estat identificats i estan en procés de cerca i captura per un equip de recerca especial.

Per la seva banda, i en declaracions al mateix mitjà, el superintendent de la Policia de Dumka, Pitamber Kherwar, es va limitar a indicar que les declaracions de tots els arrestats estan sent gravades sense donar més detalls sobre la seva situació.

Kherwar, prèviament, havia declarat al mateix mitjà que el centre de salut on la dona va rebre els primers auxilis va informar a les autoritats policials que la turista va ser violada per un grup d'"elements antisocials" al bosc de Kurmahat, on havien decidit passar la nit per descansar del seu viatge amb moto des del Nepal a l'estat de Bengala Occidental.

"Vaig rebre la trucada al voltant de les 01.30 de divendres i em vaig afanyar a anar a la zona per començar el procés de verificació", va explicar.

Dissabte passat, i en declaracions en roda de premsa recollides per Press Trust of India, Kherwar ja havia confirmat que "durant el seu interrogatori, tres dels acusats van confessar la seva participació en aquest assumpte i, per tant, van acabar arrestats".

D'altra banda, l'Ambaixada d'Espanya a l'Índia, que presta atenció consular a la turista, ha agraït aquest diumenge les mostres de suport rebudes.

"Gràcies a tots pel seu suport. Necessitem mantenir-nos units en el nostre compromís de posar fi a la violència contra les dones a tot el món", ha fet saber la missió diplomàtica al seu compte de la xarxa social X.